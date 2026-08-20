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Каструля засяє як нова: рецепт суміші, яка розчинить увесь багаторічний нагар

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Пригорілий посуд
Пригорілий посуд. Фото Колаж "Телеграфу"

Спосіб працює без агресивної хімії та тертя

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Відтирання пригорілої каструлі займає багато часу й зусиль. Насправді впоратися з багаторічним нагаром можна без виснажливого чищення та використання агресивних засобів для чищення.

Про такий спосіб розповіли на порталі ADBZ. Метод побудований на поєднанні харчової соди та гірчичного порошку.

Жир і нагар, які роками в'їдаються в стінки посуду, погано піддаються звичайним мийним засобам, тому що утворюють щільну плівку. Харчова сода створює лужне середовище, яке допомагає розщеплювати жири, а гірчичний порошок працює як природний знежирювач і водночас м'який абразив. Разом ці два компоненти утворюють зв'язку, яка справляється навіть із застарілими плямами.

Готується засіб просто. На п'ять літрів води знадобиться близько 100 грамів харчової соди та стільки ж гірчичного порошку. Воду потрібно довести до кипіння, всипати обидва інгредієнти, розмішати й дати покипіти ще трохи, щоб сода повністю розчинилася, а гірчичний порошок рівномірно розподілився у воді. Після цього в гарячу рідину необхідно занурити саму каструлю або сковороду й залишити приблизно на 10–15 хвилин.

Чим відмити старий нагар з каструль та сковорідок
Фото згенероване ШІ

Якщо посуд с пластиковою ручкою, повністю занурювати його в окріп не варто, щоб пластик не деформувався. А виймати посуд краще в щільній термостійкій рукавичці. Після того як каструля трохи охолоне, достатньо злегка пройтися по ній губкою, і застарілий нагар відходить сам, без зусиль.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чого почати прибирання у кухні, щоб процес не затягнувся надовго.

Теги:
#Посуд #Сода #Лайфхак #Гірчичний порошок