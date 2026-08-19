Бросьте бумажное полотенце на пол на кухне: необычный трюк, который облегчит жизнь

Больше не придется вытирать каждую каплю

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Кухня — это место, где вода регулярно оказывается за пределами раковины. Капли брызжут на пол при мытье рук, полоскании овощей или загрузке посудомоечной машины. На первый взгляд, пара мелких капелек не кажется проблемой, но со временем они могут нанести серьезный урон интерьеру.

Чтобы не бегать за тряпкой каждые пять минут, опытные хозяйки используют неожиданный бытовой прием — "дежурное полотенце для пола". Этим лайфхаком поделились на американском портале The Kitchn.

Название лайфхака говорит само за себя. Перед началом работы на кухне нужно просто положить листок бумажного полотенца на пол возле раковины, плиты или посудомоечной машины.

Когда на пол будет капать вода или другая жидкость, не нужно будет наклоняться, доставать микрофибру или задействовать швабру. Достаточно просто вытереть капли ногой за доли секунды.

Такая хитрость поможет защитить напольное покрытие от влаги, которая при накоплении может его повредить. К тому же дежурный бумажный лист мгновенно впитывает не только воду, но и случайные брызги жира, соусов или кофе. В результате вы не наступите на них и не разнесете липкие красящие пятна по всей квартире.

Фото сгенерировано ИИ

И еще один неочевидный плюс — экономия сил, так как не нужно постоянно наклоняться, чтобы вытереть каждую упавшую каплю.

Конечно, бумажное полотенце на полу не заменяет полноценную влажную уборку. Это локальный и очень практичный прием для поддержания сухости и чистоты в процессе работы на кухне. Простая привычка бережет силы, защищает дорогое покрытие от порчи и помогает поддерживать в доме порядок без лишних усилий.