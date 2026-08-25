Контейнер от "Киндера" – бесценен. Как он может выручить в быту

Опытные хозяева никогда не выбрасывают эту тару

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Яйца Kinder Surprise являются одним из самых желанных "гостинчиков" для малышей. А пластиковые контейнеры, в которые упакована игрушка, могут пригодиться взрослым.

"Телеграф" рассказывает, как использовать контейнеры от "Киндер Сюрприза". Они могут превратиться в полезные вещи, способные облегчить бытовую жизнь.

Kinder Surprise – это пустое шоколадное яйцо, внутри которого размещена игрушка в контейнере из пищевого пластика. Он открывается и снова легко закрывается.

Капсула из Киндера. Фото: Википедия

Как использовать контейнер из "Киндер Сюрприза" — интересные идеи

Футляр для проводных наушников. Запутывание проводов наушников раздражает всех, а между тем от этого легко избавиться с помощью отходов от "Киндера". Аккуратно замотайте провод на два-три пальца и положите в капсулу. Провод не запутается и не переломится, наушники будут защищены от пыли.

Органайзер для иголок и шпилек. Мелочи, нужные для шитья, всегда теряются. Чтобы привести в порядок иглы и шпильки, разместите внутри контейнера кусочек поролона, вставьте туда иголки и закройте крышечку. Острые предметы останутся на месте даже при падении.

Капсулы от Киндера даже продают. Фото: OLX

Дорожная таблетница или солонка. Эта легкая и компактная капсула может заменить громоздкие баночки во время поездок. Например, стать походной солонкой: соль останется сухой и не рассыплется. Также контейнер удобно использовать, чтобы брать небольшое количество таблеток в дорогу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно использовать маленькие пакетики, которые производители кладут в коробки с обувью, одеждой, техникой и другими товарами. Они могут помочь снизить влажность, защитить металл от ржавчины и сохранить некоторые вещи от порчи.