Укр

"Дофаминово метро": новый сказочный поезд покорил украинцев (фото и видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Пользователи оценили задумку

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В соцсетях бурно обсуждают вагон киевского метро, который превратили в красочную цветочную картину. Опубликованные кадры моментально собрали множество реакций.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. На кадрах видно, как поезд разрисовали разноцветными цветами, листьями и абстрактными узорами.

Автор публикации добавила к фото подпись: "Вот я понимаю метро за 30 гривен". Пользователи в комментариях тоже оценили задумку и назвали вагон "эстетическим".

Украинцы обсуждают необычное оформление киевского метро
Цветочный вагон киевского метро / Threads
Украинцы прокомментировали цветочный вагон в киевском метро
Пользователи оценили задумку / комментарии в Threads
Украинцы отреагировали на цветочный вагон в киевском метро
Комментарии в Threads

Такой яркий дизайн резко выделяется на фоне привычного оформления столичной подземки.

В киевском метро вагон украсили цветами
Яркий дизайн покорил украинцев / Threads
Украинцы показали в сети фото киевского вагона метро
В Киеве вагон метро оригинально украсили цветами / Threads

Ирония насчет стоимости вполне объяснима. С 15 июля 2026 года одна поездка в киевском метро обходится в 30 гривен вместо прежних 8 гривен. При этом пассажиры, которые покупают сразу много поездок, могут платить по более низким тарифам.

В Киеве подорожал проезд в метро
В Киеве хотят сделать стоимость разового проезда на уровне 30 грн. Инфографика: "Телеграф" / ИИ / Киевский горсовет

Разовый проезд подорожал почти в четыре раза. На этом фоне разрисованный вагон восприняли как шуточную иллюстрацию к тому, как должен выглядеть транспорт по обновленному тарифу.

Отметим, что вагоны украшены рекламой популярного украинского бренда. В комментариях под постом компания также отметилась:

"Мы старались добавить немного красоты в ваши осенние маршруты".

Lovare сделали
В Lovare сделали пост о цветочном вагоне киевского метро

К слову, до этого в компании делали анонс нового дизайна поездов.

Lovare украсили вагон киевского метро цветами
Пост Lovare в Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают спрятать поезда метро от дронов под бетонный купол.

Теги:
#Киев #Цветы #Метро #Вагон #Threads