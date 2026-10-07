"Дофаминово метро": новый сказочный поезд покорил украинцев (фото и видео)

Пользователи оценили задумку

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В соцсетях бурно обсуждают вагон киевского метро, который превратили в красочную цветочную картину. Опубликованные кадры моментально собрали множество реакций.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. На кадрах видно, как поезд разрисовали разноцветными цветами, листьями и абстрактными узорами.

Автор публикации добавила к фото подпись: "Вот я понимаю метро за 30 гривен". Пользователи в комментариях тоже оценили задумку и назвали вагон "эстетическим".

Цветочный вагон киевского метро / Threads

Пользователи оценили задумку / комментарии в Threads

Комментарии в Threads

Такой яркий дизайн резко выделяется на фоне привычного оформления столичной подземки.

Яркий дизайн покорил украинцев / Threads

В Киеве вагон метро оригинально украсили цветами / Threads

Ирония насчет стоимости вполне объяснима. С 15 июля 2026 года одна поездка в киевском метро обходится в 30 гривен вместо прежних 8 гривен. При этом пассажиры, которые покупают сразу много поездок, могут платить по более низким тарифам.

В Киеве хотят сделать стоимость разового проезда на уровне 30 грн. Инфографика: "Телеграф" / ИИ / Киевский горсовет

Разовый проезд подорожал почти в четыре раза. На этом фоне разрисованный вагон восприняли как шуточную иллюстрацию к тому, как должен выглядеть транспорт по обновленному тарифу.

Отметим, что вагоны украшены рекламой популярного украинского бренда. В комментариях под постом компания также отметилась:

"Мы старались добавить немного красоты в ваши осенние маршруты".

В Lovare сделали пост о цветочном вагоне киевского метро

К слову, до этого в компании делали анонс нового дизайна поездов.

Пост Lovare в Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают спрятать поезда метро от дронов под бетонный купол.