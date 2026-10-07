Листья собрали – коммунальщики забрали: бывает ли такое в Украине

Украинские громады уже имеют опыт такого сбора

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В некоторых городах Польши жители могут бесплатно получить пакеты для опавших листьев. Наполненные пакеты достаточно выставить возле дома – коммунальщики заберут их в определенный день или после заявки.

Работает ли такая система в Украине, выяснял "Телеграф". Мы проверили актуальные объявления.

В Украине по состоянию на 2026 год не удалось найти объявлений о программе, полностью аналогичной польской, когда жителям бесплатно выдают пакеты для листьев, а затем забирают их в определенный день, как написали в kb.pl. В то же время в предыдущие годы отдельные украинские громады уже организовывали бесплатный сбор опавших листьев с частных домовладений.

Коммунальщики собирают опавшие листья в пакеты возле частных домов

В частности, такая практика действовала в Буче и Ворзеле Киевской области. В ноябре 2024 года жителей частного сектора уведомили о бесплатном вывозе опавших листьев: их нужно было собрать в пакеты объемом до 120 литров, завязать и выставить возле своего домовладения до 8:00 в день сбора. Коммунальная служба должна была забрать пакеты в течение дня, а если не успевала – возвращалась на следующий.

Подобное объявление ранее публиковал и Боярский городской совет Киевской области. Жителям предлагали бесплатно вывезти опавшие листья, если их предварительно сложить в мешки весом до 15 кг. Важным условием было то, что в мешках должны были находиться исключительно листья – без бытового мусора или других отходов.

Еще один пример – Малая Виска Кировоградской области. Местное коммунальное предприятие объявляло о бесплатном вывозе опавших листьев от жителей частного сектора: людям нужно было собрать их в кучи в местах, доступных для спецтехники, после чего коммунальщики забирали растительные отходы.

Как сообщал "Телеграф", вместо утилизации или сжигания опавшие листья можно превратить в компост – он служит качественным удобрением и улучшает структуру почвы.