Этот способ удивит грибников: украинец показал настоящую "тихую охоту" и свой улов (видео)

Необычная тактика помогла заметить множество находок среди мха, травы и опавшей листвы

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Грибной сезон преподносит сюрпризы и самими находками, и методами тихой охоты. Украинец отправился в лес уже после наступления темноты, вооружившись фонариком. Необычный способ имеет вполне практическое объяснение.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в TikTok и поделился результатами. Ему удалось собралось большое количество грибов.

Идея собирать грибі вечером или ночью заключается в том, что сфокусированный луч света помогает внимательно разглядеть лесную подстилку и выделить шляпки на темной земле. Днем такие грибы легко теряются во мху, траве или опавшей листве, особенно если сборщик заранее знает грибные места.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

В теплую погоду вечерняя прохлада делает поход комфортнее. Если недавно прошел дождь, мокрые шляпки активно отблескивают в темноте, и найти их становится значительно проще.

Такая охота требует особой осторожности. Ночью тяжело ориентироваться, в темноте просто споткнуться о ветки или корни, к тому же повышается риск перепутать разновидности. Фонарик не заменит бдительности и твердого знания съедобных грибов.

Опытные сборщики предостерегают: нельзя срезать неизвестный гриб только потому, что он ярко блеснул в луче света. При любых сомнениях находку стоит оставить в лесу.

Предостережение

Ночной сбор грибов превращает привычное хобби в занятие с повышенным риском. Ограниченная видимость и искусственное освещение могут искажать цвет и форму гриба, из-за чего даже знакомый ядовитый двойник легко сойдет за съедобный.

Такой метод подходит исключительно опытным грибникам, которые безупречно знают местность и морфологические признаки видов, ведь цена ошибки в темноте значительно возрастает.

Какие съедобные грибы растут в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой токсичный двойник белого гриба маскируется в лесу.