Не обязательно ехать в магазин: как сделать фонари из бетона для двора (видео)

Для реализации замысла необходимо всего несколько составляющих

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Чтобы осветить двор, не обязательно покупать фонари в магазине. Их можно сделать прямо на месте своими руками.

Об этом рассказал украинец в соцсети Instagram. По его словам, результат может приятно удивить.

Мужчина отметил, если нужны дешевые и стильные фонари во двор, их можно сделать своими руками. Для этого нужно не так и много.

"Для начала собираем формы из остатков ДСП. Теперь арматура. Сразу вяжем каркас и выпускаем арматуру через отверстия в дне формы. Именно она станет надежным креплением наших фонарей", — рассказал мужчина.

Затем, по его словам, нужно взять нержавеющую гофру и стальную трубку. В этой трубке потом будет стоять патрон для лампы.

"Сразу прокладываем провод, чтобы потом не бороться с забитой бетоном гофрой", — объяснил мужчина.

Очень важно протянуть провод заранее

Для заливки он взял цемент, песок и щебень. Пропорция: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 2 ведра щебня.

"Добавляю черный пигмент, немного гидрофобизатора и воду. Цвет специально делаю под дорожки, чтобы все выглядело одним комплектом", — отметил он.

Далее мужчина насыпал в одном месте песок на дно формы. Именно он, по его словам, создаст рваный эффект натурального камня.

"Заливаем бетон, уплотняем и вибрируем перфоратором через дощечку. Главное убрать арматуру от дна и стенок, чтобы она не вылезла", — рассказал мужчина.

Изделия следует оставить в сутки для высыхания. А потом можно переходить к монтажу.

"Копаем ямки, делаем небольшой фундамент и устанавливаем фонари на выпуски арматуры. Выровняли, зафиксировали и оставляем набирать крепости. Однако вечером я не выдержал и начал разбирать формы. Снял опалубку, убрал песок. Подключил лампу. И вот ради этого все и затевалось", — рассказал мужчина.

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