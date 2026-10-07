В Киеве предлагают спрятать поезда метро от дронов под бетонный купол: о чем идет речь

Автор инициативы хочет сделать открытый участок менее уязвимым

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В Киеве предлагают обустроить защитную конструкцию над открытым участком Святошинско-Броварской линии метро. По мнению автора соответствующей петиции, такое укрытие усилит безопасность пассажиров и поможет подземке стабильнее работать во время воздушных атак.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета. На данный момент она набрала 245 голосов из 6000, необходимых для официального рассмотрения. На сбор подписей остается 54 дня.

Инициатива касается наземной части красной ветки столичного метрополитена. Во время воздушных тревог поезда здесь не ходят – это правило действует ради защиты людей и персонала подземки. Автор обращения подчеркивает: открытые рельсы остаются уязвимыми при ударах с воздуха. Поэтому он предлагает исследовать возможность монтажа специального защитного перекрытия.

Справка: Святошинско-Броварская (красная) линия Киевского метрополитена частично пролегает под открытым небом – в частности, по мосту Метро с подъездами к нему и возле станции "Лесная". При этом пути и сопутствующая инфраструктура на открытых участках не защищены сплошным накрытием вроде галерей или тоннелей.

Святошинско-Броварская линия Киевского метрополитена

Задумка в том, чтобы скрыть поезда от визуального наблюдения с неба и создать физическую защиту для вагонов и людей. В перспективе это могло бы сократить вынужденные простои на ветке и сделать движение более предсказуемым – если позволят технические нормы и правила безопасности.

Наземный участок Святошинско-Броварской линии на левом берегу Днепра

Авторы петиции предлагают выполнить четыре шага:

Провести техническую экспертизу и проверить безопасность открытого участка Святошинско-Броварской линии. КГГА вместе с КП "Киевский метрополитен" должны выяснить, реально ли закрыть его защитным инженерным накрытием. Подготовить технико-экономическое обоснование. В документе нужно просчитать ориентировочную смету, сроки выполнения работ и найти потенциальные источники финансирования. Подключить к разработке проекта военных, спасателей и профильные службы. Специалисты должны сформировать четкие требования к будущей защитной конструкции. Обнародовать результаты анализа. По итогам исследований киевлянам должны прямо сообщить, насколько этот проект технически выполним и оправдан.

На данный момент инициатива существует только в виде электронной петиции. Никаких решений о проектировании или строительстве укрытия городские власти не принимали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине предлагают пересмотреть новую систему звукового оповещения во время воздушной тревоги.