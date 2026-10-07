Сможет ли Усик стать президентом Украины? Социолог дал однозначный ответ

Одной популярности для успешного старта в политике может быть недостаточно

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Шансы украинского боксера Александра Усика построить успешную политическую карьеру в Украине невелики: общество видит в нем прежде всего спортсмена. Хотя разговоры о его политических амбициях возникали и раньше.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий: "Пространства для капитуляции Украины нет, – директор КМИС о выборах, мобилизации женщин и поразительной цифре".

"У него шансов не так много, потому что он воспринимается как боксер. К Виталию Кличко достаточно высокое доверие, но он также воспринимается лучше в контексте боксерской истории", — отметил собеседник.

Куда более серьезные шансы в политике могут получить бывшие военные. Эксперт обратил внимание на высокий уровень доверия украинцев к армии и волонтерам. Соответственно, фигуры масштаба Валерия Залужного или Кирилла Буданова вполне способны сыграть весомую роль, если решат идти во власть.

Впрочем, одной узнаваемости не хватит. В публичной политике бывшим военнослужащим неизбежно придется отвечать на сложные предметные вопросы, в том числе о войне и Донбассе. Решающими факторами здесь станут реальный политический опыт, надежная команда и способность говорить прямо.

"Надо будет отвечать на вопросы правильно. Стратегия отстраниться от неловких вопросов в одних случаях может действовать, а в других не сработает. Вот тебя спросят – поддерживаешь ли ты вывод войск из Донбасса? Можно, конечно, здесь написать глубокую аналитическую статью, как некоторые сейчас и пишут, но если от тебя будут требовать прямого ответа: ты "за" или "против"? Поэтому, когда эти люди пойдут в политику, это уже будет вопрос опыта и команды, и насколько они готовы будут отвечать на эти вещи", — подытожил Грушецкий.

Александр Усик / Facebook

Александр Усик — что о нем известно

Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлом и первом тяжёлом весе. Дважды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (2024, 2025).

Родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. С детства он проявлял активный интерес к спорту – занимался народными танцами, дзюдо и футболом, даже играл в полузащите юношеской команды симферопольской "Таврии".

В возрасте 15 лет пришел в секцию бокса. В 18 лет были его первые успехи, когда он взял бронзу чемпионата Европы по боксу и победил на чемпионате Украины по боксу в среднем весе (до 75 кг).

Александр Усик / Facebook

В 2013 году Усик подписал контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions" и начал профессиональную карьеру.

В 2019 году перешел в сверхтяжелый вес (свыше 91 кг), где одержал большие победы в боях с Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Боксер женат на Екатерине Хмелевской. Пара воспитывает четырех детей: девочек Елизавета и Марию, мальчиков Кирилла и Михаила.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Александр Усик / Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после оккупации и мародерства семейный особняк Усика под Киевом снова пострадал от рук россиян.