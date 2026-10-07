Враг пытается убить нашу национальную память

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Некоторые украинские имена вызывают особое непринятие у россиян из-за мощного заряда исторической памяти и национальной идентичности. Эти имена напоминают князей Киевской Руси и выдающихся украинцев, которые созидали нашу государственность.

Россияне пытаются присвоить себе нашу историю, поэтому их особенно раздражают украинские имена с глубокими корнями, подтверждающие связь Украины с Киевской Русью, которую Россия пытается присвоить. Каждое из них связано с конкретной фигурой или событием, которое формировало украинский народ на протяжении веков, и потому вызывают у россиян особое непринятие.

Мужские имена, которые бесят россиян

Им не нравится имя Богдан, которое имеет простой смысл — "Богом данный" и символизирует духовную силу украинского народа. Святослав — это имя носили князья Киевской Руси, и их наследие вызывает особое раздражение у Кремля. Оно возникло как сочетание святости и славы. Ярослав означает "ярая слава", его носили великие правители, правившие из Киева.

Даниил и Роман также имеют исторические корни — это имена королей Даниила Галицкого и князя Романа Галицкого. Остап происходит от "Евстафий" и особенно популярно в Западной Украине, одного этого достаточно, чтобы россияне его ненавидели. Не любят они и имя Тарас — из-за ассоциации с Тарасом Шевченко, символом украинского возрождения.

Самые популярные и редкие имена новорожденных в 2026 году. Фото Минюст

Женские имена, раздражающие россиян

Богдана — женская форма от имени Богдан с тем же духовным значением. Популярное сейчас западноукраинское имя Соломия имеет крепкие культурные корни и подчеркивает украинскую идентичность, которую ненавидит Россия.

Леся не нравится им тем, что напоминает известную украинскую писательницу — Лесю Украинку. Мирослава образовано от "мирной славы" и продолжает княжескую традицию именования времен Киевской Руси.

Василиса и Квитослава принадлежат к аутентичным украинским именам. Они несут историческую память о Киевской Руси как украинском государстве и этим раздражают россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле звучали давние украинские имена до русификации. Яркие аутентичные имена были вытеснены из ежедневного обихода в течение периода российского влияния.