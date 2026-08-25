Контейнер від "Кіндера" - безцінний. Як він може виручити у побуті

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Яйця Kinder Surprise є одним з найбажаніших "гостинчиків" для малечі. А пластикові контейнери, в які упакована іграшка, можуть стати в пригоді дорослим.

"Телеграф" розповідає, як використати контейнери від "Кіндер Сюрпризу". Вони можуть перетворитися на корисні речі, здатні полегшити побутове життя.

Kinder Surprise — це пусте шоколадне яйце, всередині якого розміщено іграшку у контейнері з харчового пластику. Він відкривається та легко закривається знову.

Капсула з Кіндера. Фото: Вікіпедія

Як використати контейнер з "Кіндер Сюрпризу" — цікаві ідеї

Футляр для провідних навушників. Заплутування дротів навушників дратує всіх, а тим часом цього легко позбутися за допомогою "відходів" від "Кіндера". Акуратно замотайте дріт на два-три пальці та покладіть у капсулу. Дріт не заплутається та не перетиснеться, навушники будуть захищені від пилу.

Органайзер для голок та шпильок. Дрібниці, потрібні для шиття, завжди губляться. Щоб впорядкувати голки та шпильки, розмістіть всередині контейнера шматочок поролону, встроміть туди голки, та закрийте кришечку. Гострі предмети залишаться на місці навіть при падінні.

Капсули від Кіндерів навіть продають. Фото: OLX

Дорожня таблетниця або сільничка. Ця легка та компактна капсула може замінити громіздкі баночки під час поїздок. Наприклад, стати походною сільничкою: сіль залишиться сухою та не розсиплеться. Також контейнер зручно використовувати, щоб брати невелику кількість таблеток у дорогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використати маленькі пакетики, які виробники кладуть у коробки з взуттям, одягом, технікою та іншими товарами. Вони можуть допомогти зменшити вологість, захистити метал від іржі та зберегти деякі речі від псування.