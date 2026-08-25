Гороскоп на 26 августа: Овнам придется отстаивать свою позицию, а Рыбам – проверять новости

Этот день может заставить вас быстрее определиться с тем, чего вы действительно хотите

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"Телеграф" представляет ваш ежедневный гороскоп на завтра, 26 августа, для всех знаков Зодиака. Не пытайтесь одновременно контролировать работу, финансы и личные дела — одна из этих сфер потребует от вас больше внимания.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам придется отстаивать свое мнение в ситуации, где кто-нибудь попытается навязать вам готовое решение. Не переходите на эмоции, ведь спокойные аргументы сработают лучше спора. На работе может появиться задача, которая сначала будет казаться лишней, но позже окажется полезной. Вечером не берите на себя чужие проблемы, если собственных дел достаточно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

26 августа вам стоит внимательнее отнестись к деньгам и не делать покупок только из-за хорошей скидки. Возможен разговор с человеком, с которым вы давно не обсуждали важный вопрос. Не пытайтесь сразу получить от нее конкретный ответ – дайте время подумать. Вечером займитесь делом, которое давно откладывали из-за отсутствия настроения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете получить несколько противоречивых сообщений и поначалу не понять, кому следует доверять. Не распространяйте непроверенную информацию, даже если она кажется очень убедительной. Рабочий разговор может неожиданно открыть вам новую возможность. Вечером лучше не возвращаться к старому конфликту, если не готовы его действительно решить.

Рак (21 июня — 22 июля)

В этот день вам захочется отложить часть дел, но именно они могут помешать отдохнуть вечером. Начните с наименее приятной задачи — после нее остальные уйдут значительно легче. Близкий человек может обратиться к вам с просьбой, которая потребует не денег, а вашего времени. Не игнорируйте ее, если вы можете помочь без ущерба для собственных планов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете оказаться в ситуации, где от вас будут ожидать скорейшей реакции. Не спешите соглашаться на предложение, если вы не знаете всех условий. В профессиональной сфере лучше показать результат, чем долго разъяснять свои намерения. Вечером вам следует встретиться с людьми, рядом с которыми не нужно постоянно находиться в центре внимания.

Дева (23 августа — 22 сентября)

После недавнего дня рождения вам может захотеться пересмотреть свои планы и отказаться от того, что больше не приносит пользы. Это хороший момент для практических решений, особенно в отношении работы и финансов. Не критикуйте себя за то, что некоторые цели пришлось перенести. Вечером позвольте себе ничего не планировать хотя бы несколько часов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам могут предложить участие в деле, которое сначала будет выглядеть интересно, но займет гораздо больше времени, чем вы ожидали. Прежде чем соглашаться, уточните все подробности. В отношениях не следует устраивать проверки или специально провоцировать партнера на реакцию. Если вас что-то беспокоит, скажите об этом прямо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете заметить деталь, которую пропустили другие, и именно она поможет разобраться в сложной ситуации. Не спешите показывать, что уже все сообразили — сначала соберите больше информации. Финансовый вопрос лучше решать после проверки цифр или документов. Вечером не позволяйте чужому настроению влиять на ваше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

26 августа может изменить ваши планы из-за неожиданного предложения или сообщения. Не отказывайтесь сразу, но и не соглашайтесь только из-за любопытства. Если дело касается поездки, работы или суммы денег, проверьте все условия. Вечером найдите время для разговора с человеком, которого в последнее время видели реже.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам придется вернуться к вопросу, который вы сочли закрытым. На этот раз ситуация может выглядеть иначе, поэтому не исключайте возможность изменить свою позицию. На работе не следует брать на себя дополнительные обязанности без четкой договоренности. Вечером полезно заняться финансовыми или бытовыми делами, которые давно потребовали вашего внимания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обычный разговор может подсказать вам решение проблемы, о которой вы давно думаете. Не спешите сразу рассказывать о своей идее всем — сначала проверьте, действительно ли она работает. Возможны небольшие изменения в планах, но они не испортят день. Вечером лучше выбрать спокойное общение вместо большой компании.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам могут сообщить что-нибудь, что сначала вызовет тревогу или разочарование. Не делайте выводов, пока не проверите информацию из первоисточника. В рабочих вопросах не соглашайтесь на условия, которые вы не до конца поняли. В личной жизни день подходит для честного разговора без упреков и старых претензий.