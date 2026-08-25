Гороскоп на 26 серпня: Овнам доведеться відстоювати свою позицію, а Рибам — перевіряти новини

Цей день може змусити вас швидше визначитися з тим, чого ви насправді хочете

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"Телеграф" представляє ваш щоденний гороскоп на завтра, 26 серпня, для всіх знаків Зодіаку. Не намагайтеся одночасно контролювати роботу, фінанси та особисті справи — одна з цих сфер вимагатиме від вас більше уваги.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Вам доведеться відстоювати свою думку в ситуації, де хтось спробує нав'язати вам готове рішення. Не переходьте на емоції, адже спокійні аргументи спрацюють краще за суперечку. На роботі може з'явитися завдання, яке спочатку здаватиметься зайвим, але пізніше виявиться корисним. Увечері не беріть на себе чужі проблеми, якщо власних справ і так достатньо.

Телець (20 квітня — 20 травня)

26 серпня вам варто уважніше поставитися до грошей і не робити покупок лише через гарну знижку. Можлива розмова з людиною, з якою ви давно не обговорювали важливе питання. Не намагайтеся відразу отримати від неї конкретну відповідь — дайте час подумати. Увечері займіться справою, яку давно відкладали через брак настрою.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Ви можете отримати кілька суперечливих повідомлень і спочатку не зрозуміти, кому варто довіряти. Не поширюйте неперевірену інформацію, навіть якщо вона здається дуже переконливою. Робоча розмова може несподівано відкрити для вас нову можливість. Увечері краще не повертатися до старого конфлікту, якщо не готові справді його вирішити.

Рак (21 червня — 22 липня)

Цього дня вам захочеться відкласти частину справ, але саме вони можуть завадити нормально відпочити ввечері. Почніть із найменш приємного завдання — після нього решта піде значно легше. Близька людина може звернутися до вас із проханням, яке потребуватиме не грошей, а вашого часу. Не ігноруйте її, якщо можете допомогти без шкоди для власних планів.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ви можете опинитися в ситуації, де від вас чекатимуть швидкої реакції. Не поспішайте погоджуватися на пропозицію, якщо не знаєте всіх умов. У професійній сфері краще показати результат, ніж довго пояснювати свої наміри. Увечері вам варто зустрітися з людьми, поруч із якими не потрібно постійно бути в центрі уваги.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Після нещодавнього дня народження вам може захотітися переглянути свої плани та відмовитися від того, що більше не приносить користі. Це хороший момент для практичних рішень, особливо щодо роботи та фінансів. Не критикуйте себе за те, що деякі цілі довелося перенести. Увечері дозвольте собі нічого не планувати хоча б кілька годин.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам можуть запропонувати участь у справі, яка спочатку виглядатиме цікаво, але забере значно більше часу, ніж ви очікували. Перш ніж погоджуватися, уточніть усі деталі. У стосунках не варто влаштовувати перевірки або спеціально провокувати партнера на реакцію. Якщо вас щось турбує, скажіть про це прямо.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете помітити деталь, яку інші пропустили, і саме вона допоможе розібратися у складній ситуації. Не поспішайте демонструвати, що вже все зрозуміли — спочатку зберіть більше інформації. Фінансове питання краще вирішувати після повторної перевірки цифр або документів. Увечері не дозволяйте чужому настрою впливати на ваш.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

26 серпня може змінити ваші плани через несподівану пропозицію або повідомлення. Не відмовляйтеся одразу, але й не погоджуйтеся лише через цікавість. Якщо справа стосується поїздки, роботи чи значної суми грошей, перевірте всі умови. Увечері знайдіть час для розмови з людиною, яку останнім часом бачили рідше.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Вам доведеться повернутися до питання, яке ви вважали закритим. Цього разу ситуація може виглядати інакше, тому не відкидайте можливість змінити свою позицію. На роботі не варто брати на себе додаткові обов'язки без чіткої домовленості. Увечері корисно зайнятися фінансовими або побутовими справами, які давно вимагали вашої уваги.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Звичайна розмова може підказати вам рішення проблеми, над якою ви давно думаєте. Не поспішайте одразу розповідати про свою ідею всім — спочатку перевірте, чи справді вона працює. Можливі невеликі зміни у планах, але вони не зіпсують день. Увечері краще обрати спокійне спілкування замість великої компанії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вам можуть повідомити щось, що спочатку викличе тривогу або розчарування. Не робіть висновків, поки не перевірите інформацію з першоджерела. У робочих питаннях не погоджуйтеся на умови, яких ви не до кінця зрозуміли. В особистому житті день підходить для чесної розмови без докорів і старих претензій.