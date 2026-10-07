Недостаточно просто перекрыть воду и выключить технику: что обязательно проверить перед отъездом зимой

Что нужно сделать перед тем, как хлопнуть дверью

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Если квартира зимой будет оставаться пустой надолго, просто закрыть дверь перед отъездом недостаточно. Стоит заранее проверить окна, отопление, электричество и бытовую технику.

Такая подготовка поможет снизить риск неисправностей и неприятных сюрпризов после возвращения. Несколько простых проверок перед поездкой позволят спокойнее оставить жилье на весь холодный сезон. Подробнее об этом рассказали в Киевтеплоэнерго.

Проверьте окна и двери

Прежде всего убедитесь, что все окна и двери плотно закрываются. Особое внимание следует обратить на уплотнители – они не должны иметь повреждений и обязаны хорошо прилегать.

Если в окнах есть щели или чувствуется сквозняк, проблему лучше устранить еще до отъезда. Для металлопластиковых конструкций также можно заранее провести профилактику.

Женщина закрывает пластиковое окно в комнате

Не оставляйте без присмотра лишнюю технику

Перед длительной поездкой стоит пройтись по квартире и проверить, какие электроприборы остаются включенными. Технику, которая не требуется во время вашего отсутствия, лучше отключить от розеток.

Также не помешает осмотреть розетки и проводку. Если заметили повреждения, нагрев или другие проблемы, лучше не откладывать их устранение. В случае сомнений стоит обратиться к специалисту.

Женщина выключает электроприбор из розетки перед выездом из квартиры

Позаботьтесь об отоплении

Перед отъездом убедитесь, что радиаторы ничем не перекрыты. Мебель, плотные шторы или декоративные панели могут мешать нормальному распространению тепла по комнате.

Если в доме есть теплый пол, обогреватели или кондиционер с функцией обогрева, их также стоит проверить перед поездкой.

Для кондиционера важно учесть температуру, при которой производитель разрешает использовать его для обогрева. Если прибор давно не обслуживали, техническую проверку лучше провести заранее.

Женщина проверяет состояние радиатора отопления в комнате

Как писал "Телеграф", когда отключают свет и тепло, открытое окно в пустом жилье может спровоцировать серьезную аварию во всем многоэтажном доме. Глава ОСМД и руководитель ОО "Лидер управления жильем" Юлия Бородина подчеркивает: чтобы защитить инженерные сети от повреждений, жильцам крайне необходимо вовремя проверять жилье перед отъездом.