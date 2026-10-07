Журналистка Татьяна Даниленко о заявлениях Алексея Гончаренко и других депутатов про мир и завершение войны.

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Партия войны vs Партия мародеров

Что сделал Алексей Гончаренко?

Он одним махом убил многих зайцев: оседлал тренд капитулянтства на самом старте, выставил идиотами конкурентов в этой нише, элегантно сбросил с ног гирю "Европейской солидарности" и отправился в самостоятельное плавание. Следует признать, что Гончаренко, несмотря на все смешки в его адрес, — очень профессиональный политик.

Другой вопрос, что ни он, ни гетманцев, ни другие бужанские, ни на миллиметр мира не приближают. Их заявления – это чистое мародерство на страхах и усталости людей.

Единственное, что эти политики приближают — новые обстрелы Киева и Одессы. Если после каждого удара будут активизироваться призывы депутатов сдаваться, значит, ударов нужно еще больше, чтобы было больше таких депутатов. Пока Леша собирает бонусы от своей успешной игры, его потенциальные избиратели собирают обломки российского смертоносного железа.

После невнятного булькания других парламентариев в духе — "Гончаренко осуждаем, но тоже требуем "мирного плана" — стало еще очевиднее: единственная организованная сила в Украине, по-честному приближающая окончание войны — это армия.

Силы обороны ломают российские планы и на некоторых участках фронта гонят врага назад – так, что тот губит тапки и мощи своих святых.

Поэтому если бы Гончаренко с Гетманцевым, Тереховым и другими бужанскими действительно так хотели мира, как об этом говорят, они уже давно внесли бы реальный вклад в его приближение.

Для этого им нужно было просто мобилизоваться.

Источник: Facebook автора