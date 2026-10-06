Сетки против дронов - не панацея: в чем главная уязвимость такой защиты Северного моста

Помогут ли сетки против реактивных "Гераней"?

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Из-за ударов РФ по мостам власти решили усилить защиту переправ через Днепр специальными сетками. Однако полностью уберечь их от реактивных ударных дронов врага эта мера не поможет.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт Олег Стариков. По его словам, данная система может сработать против "медленных" беспилотников, однако реактивные БПЛА обладают слишком высокой кинетической энергией и, вероятно, сетка сможет лишь "смягчить" удар, но не избавить от повреждений дороги либо конструкции моста.

"От медленно летающих дронов вероятность их остановки есть, а вот от дронов с реактивными двигателями проблематично. Кинетическая энергия таких дронов позволит им прорвать сеть, если она не жесткая, типа панцирной сетки. А если даже жёсткая, то взрывчатое вещество ее разорвёт или разрежет. Да, это смягчит удар, но не защитит дорожное полотно и конструкции от повреждения.

Другими словами, все зависит от массы заряда умноженного на квадрат скорости его падения и разделенное на два. И последнее. Если бы такие сетки защищали бы от дронов, то НПЗ в тылу противника, поразить было бы проблематично", — отметил Стариков.

Олег Стариков/Фото: Facebook

Россия безуспешно использует сетки против дронов на своих НПЗ — объекты все равно горят.

A rare close look at the huge anti-drone protective structures installed over Moscow’s oil facilities. Those are usually only seen from afar in attack footage, so this angle gives a much clearer sense of their scale. https://t.co/aiWGDMnEDz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 21, 2026

Отметим, во вторник, 6 октября, в Киеве заметили как муниципальные службы устанавливают сетку на Северном мосту, который несколько раз подвергался ударами со стороны РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия бьет по мостам. К слову, РФ, вероятно, не сможет уничтожить переправы, которые строились с большим запасом в условиях Холодной войны. Тем не менее власти раздумывают над альтернативными вариантами для переправ через Днепр.