Без нитки и иголки: как незаметно залатать дырку на любимой одежде

Справится даже тот, кто не умеет шить

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Мелкие дырки на футболках, блузках или брюках появляются в самый неподходящий момент. Чтобы аккуратно и незаметно зашить дырку, нужны нитка, иголка и навыки шитья. Но вернуть одежде прежний вид можно и без шитья.

На YouTube-канале Classy Cheapskate показали "бесшовный" ремонт, с которым справится даже тот, кто никогда не держал в руках иголку.

Что использовать вместо иголки и нитки

Вместо нитки и иголки понадобится специальный клеевой материал "паутинка" или Ronofix. Он продается в магазинах тканей и рукоделия. Этоклеевая сетка, которая под воздействием температуры буквально сплавляется с тканью. Дополнительно пригодится кусочек вощеной или обычной пергаментной бумаги, чтобы защитить ткань от прямого контакта с горячей подошвой утюга и не дать клею прилипнуть к самому утюгу.

1. Выверните одежду на изнаночную сторону и разложите на гладильной доске. Предварительно прогладьте место вокруг повреждения утюгом, чтобы расправить все мелкие складки.

2. Аккуратно соедините края дырочки пальцами так, чтобы с лицевой стороны отверстие полностью закрылось и ткани не перекашивались.

3. Вырежьте кусочек "паутинки", который по размеру немного превышает диаметр повреждения. Положите его строго поверх соединенных краев.

4. Накройте клеевой материал кусочком пергаментной бумаги.

5. Разогрейте утюг и плотно прижмите его к пергаменту на 10 секунд. Не двигайте утюг из стороны в сторону, чтобы не сдвинуть зафиксированные края ткани.

6. Дайте участку остыть в течение пары минут, после чего выверните вещь на лицевую сторону.

Такой способ не только избавляет от дырки без единого стежка, но и заметно продлевает жизнь любимой одежде.

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