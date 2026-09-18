"Все плохо": евродепутат о российском влиянии, марионеток Путина и новые угрозы
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Европарламент последовательно на стороне Украины.
Почему ультраправые силы представляют риск для Европы, стоит ли использовать замороженные российские активы для поддержки Украины и чего ожидать от дальнейших мирных переговоров — об этом и другом "Телеграф" поговорил с депутатом Европейского парламента от Австрии (группа Renew Europe) Гельмутом Брандштаттером.
– В своей речи президент фон дер Ляен много говорила об угрозах со стороны России для Европейского Союза и о том, что нужно находить новые способы реагировать на гибридные атаки. По вашему мнению, какова должна быть реакция ЕС на провокации Путина?
– Мы уже полтора года работаем над этим в рамках специального комитета по Европейскому щиту демократии (англ. European Union Democracy Shield – Ред.). Есть очень хороший отчет с большим количеством анализа.
В нем говорится, в частности, об использовании миграции в качестве оружия. Например, африканский журналист объяснил, как организуется перемещение мигрантов из Африки в Беларусь, а оттуда – в Польшу и другие страны.
Кроме кибератак это также и так называемые кинетические атаки. То есть настоящие террористические атаки.
После анализа ситуации есть несколько вещей, которые необходимо сделать. В отчете мы пишем о том, что Европол должен лучше сотрудничать с другими структурами. Во-вторых, спецслужбы также должны лучше взаимодействовать между собой. В некоторых странах, например в Германии, необходимо изменить законодательство для этого.
В третьих, нам нужен центр устойчивости в Брюсселе. Правые силы говорят: "Это цензура". Нет, это не цензура. Речь идет о том, чтобы отслеживать и видеть происходящее, а затем объяснять людям факты.
Для справки: Европейский центр демократической устойчивости объединяет экспертные знания и ресурсы государств-членов, чтобы вместе замечать, отслеживать и останавливать угрозы для демократии, например, дезинформацию и информационные манипуляции со стороны других государств.
Как я сказал в своем выступлении: Европейский парламент обязательно должен быть частью этого процесса. Нам нужно работать вместе с Европейской Комиссией, ведь именно мы проводим слушания с экспертами и имеем необходимые знания.
Я считаю, что наибольшей проблемой во многих странах есть осознание угрозы. Ведь некоторые люди говорят: "Не все так плохо". Нет, все плохо. За последние полтора года, пока мы работали над отчетом, ситуация становилась все хуже.
– Россия постоянно придумывает новые способы, чтобы искажать буквально все.
– Да. Мы выяснили: всякий раз, когда Россия говорит, что санкции вредят Западу, это повторяют правые радикальные группировки. Они координируют свои действия, и я думаю, что это опасно.
В этом парламенте также есть путинские марионетки, и мы должны говорить об этом очень четко. Есть люди, желающие сотрудничать с Путиным.
Последнее, что я прочитал от Лаврова: если Европа хочет войны с Россией, то это будет короткая война. Никто в Европе не желает войны. Мы хотим жить в мире.
Мы знаем свою историю – часть ее была очень воинственной и ужасной. И Европейский Союз был создан как ответ на Вторую мировую войну, Холокост и все ужасы, связанные с этим.
— Как считаете, может ли Россия в какой-то момент перейти черту и фактически напасть на европейские страны?
– Я не думаю, что они будут нападать ракетами или танками. Но есть дроны. Даже в моей стране, Австрии, дроны летают над определенными промышленными объектами. Люди не желают этого знать. Но это факт.
Мы видим, насколько активно используются дроны в странах Балтии или Румынии. Была атака на поезд на польской границе. Я сам довольно часто ездил ним в Украину и обратно.
Если Владимир Путин постоянно делает шаг вперед, а мы каждый раз делаем шаг назад, в конце концов, мы проигрываем. Поэтому должны объяснить [россиянам]: "Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Это вы ведете войну против Украины и должны ее прекратить".
Нам, в свою очередь, нужно лучше сотрудничать с Украиной, в частности, в производстве оружия. У нас есть весь промышленный опыт Запада и весь тот печальный опыт, который украинцам пришлось получить за последние четыре с половиной года.
– Что думаете об идее Европейского совета безопасности, в которую должны войти Украина, Канада, Норвегия и другие партнеры?
– Да, это еще один орган. Но действительно ли он поможет? У нас есть Договор о Европейском Союзе и его Статья 42.7 говорит о том, что мы должны проявлять солидарность [в случае угрозы одному из государств-членов].
Австрия – нейтральная страна. Если бы, например, на Эстонию действительно напали, мы не отправляли бы солдат, не могли бы поставлять оружие. Но, конечно, помогали бы в рамках Европейского Союза медикаментами, врачами, всем необходимым.
Также речь идет об осознании. Когда я говорю об этом в Австрии, мне говорят: "Не рассказывайте об этом людям". Но это все равно что говорить: "Не говорите детям, что может произойти что-нибудь плохое". Наше население должно знать, какие опасности его ждут.
А опасности действительно есть, ведь Путин стремится разрушить наш образ жизни. Конечно, в Европе он не идеален. Но где бы вы еще хотели родиться и жить, как не в одной из европейских стран?
– Вы упоминали об опасности ультраправых сил – и мы видим их подъем в Германии. Какова ситуация в Австрии? Можете объяснить, почему это опасно для Европы и Украины?
– У нас был праворадикальный экстремист, бывший министр внутренних дел Герберт Кикль, который сейчас возглавляет Австрийскую партию свободы (FPÖ). Это было с 2017 по 2019 год, и он разрушил нашу спецслужбу. Незаконно. Это впоследствии было подтверждено судом.
При его каденции сотрудничество с другими европейскими спецслужбами просто не работало. К счастью, у нас очень хорошая военная разведка. Когда планировалось нападение на концерт Тейлор Свифт, американская сторона передала информацию нашей военной разведке. Благодаря этому об угрозе узнали вовремя и смогли ее предотвратить. Это ярко демонстрирует, насколько важно такое сотрудничество.
Есть много глупых заявлений, которые мы слышим от ультраправых, но одно из самых бессмысленных звучит так: "Наши нации должны быть суверенными".
Как девять миллионов австрийцев могут быть суверенными в таком мире? Где американцы, которые вводят тарифы. Где китайцы, которые не играют по правилам честной торговли. И где есть россияне, которые на нас нападают.
Гибридная война против Австрии продолжается. В интернете, через дезинформацию, в сфере кибербезопасности, с помощью дронов. Многие не хотят этого знать. Но это действительность.
– Безопасность Европы напрямую зависит от безопасности Украины. Как вы думаете, могут ли новые американские усилия фактически перезапустить переговорный процесс и привести его к чему-либо содержательному?
– Чем больше мы видим – если выразиться осторожно, – насколько семья Дональда Трампа ориентирована на деньги, тем больше я боюсь, что их настоящий интерес заключается только в заработке – скажем, на том же Донбассе. И именно там они стремятся заключать соглашения с Россией.
Когда Трамп говорит, что виноваты обе стороны, все знают, что это неправда. Я бы не рассчитывал на то, что Америка действительно многое сделает (для приближения мира – Ред.). Только объединенная Европа может это сделать.
По крайней мере, Урсула фон дер Ляен в этом вопросе была очень четкой: поддержка Украины будет продолжаться.
Знаете, если бы три года назад вы бы меня спросили, будет ли Европа поддерживать Украину, если война будет длиться много-много лет, я бы, наверное, сказал: "Не знаю". Но прошло уже четыре с половиной года, и Европа по-прежнему остается сильной и активной.
Так что в этом вопросе я более оптимистично настроен.
— Мы слышали от американской стороны, что Украина должна пойти на определенные уступки, например, территориальные или отказаться от членства в НАТО. Как вы думаете, действительно ли это приведет нас к миру?
– Во-первых, кто я такой, чтобы говорить украинцам, что они должны делать?
Во-вторых, когда я слушаю Лаврова, он постоянно повторяет, что все поставленные в начале цели должны быть достигнуты. Мы знаем, что они хотели захватить всю Украину. Теперь они говорят: им нужны восточные области, отказ от членства в НАТО и так далее и так далее.
Я не могу вообразить, что Украина на это согласится. Но, в конце концов, это будет решение украинских политиков и украинского народа.
— Украина, как вы и сказали, нуждается в дальнейшей поддержке. Следует ли ЕС вернуться к идее использования замороженных российских активов?
– Конечно. Это очень важно. Речь идет примерно о 210 миллиардах евро. И есть очень хорошая идея – не моя, а Хью Диксона (британского финансового журналиста – Ред.).
Мы ничего не воруем у россиян, как они утверждают. Мы берем эти деньги, помещаем в свой финансовый инструмент и предоставляем Украине. Потом когда война закончится, мы увидим, сколько Россия разрушила, и тогда ей в любом случае придется за все заплатить.
Сейчас эти деньги заморожены. Так почему бы не взять их и не использовать? Я очень поддерживаю эту идею.
Мы знаем, что с Бельгией до сих пор есть проблема. Но план Диксона очень ясен: все 27 стран-членов ЕС должны взять на себя ответственность. Потому что, конечно, Россия может национализировать европейские бизнесы, которые до сих пор работают в РФ. К примеру, там до сих пор есть один австрийский банк.
Что бы ни произошло с этими компаниями, мы должны действовать солидарно. Это совершенно очевидно. Должно быть общее распределение ответственности.