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Без нитки та голки: як непомітно залатати дірку на улюбленому одязі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Дірки на речах з’являються в самий невідповідний момент
Дірки на речах з’являються в самий невідповідний момент. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Впорається навіть той, хто не вміє шити

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Дрібні дірки на футболках, блузках чи штанах з'являються в найневідповідніший момент. Щоб акуратно й непомітно зашити дірку, потрібні нитка, голка та навички шиття. Але повернути одягу колишній вигляд можна й без шиття.

На YouTube-каналі Classy Cheapskate показали "безшовний" ремонт, з яким впорається навіть той, хто ніколи не тримав голку в руках.

Що використовувати замість голки та нитки

Замість нитки знадобиться спеціальний клейовий матеріал "павутинка" або Ronofix. Він продається в магазинах тканин і рукоділля. Це клейова сітка, яка під дією температури буквально сплавляється з тканиною. Додатково знадобиться шматочок вощеного або звичайного пергаментного паперу, щоб захистити тканину від прямого контакту з гарячою підошвою праски та не дати клею прилипнути до самої праски.

1. Виверніть одяг на виворітний бік і розкладіть на прасувальній дошці. Попередньо пропрасуйте місце навколо пошкодження праскою, щоб розправити всі дрібні складки.

2. Акуратно з'єднайте краї дірочки пальцями так, щоб із лицьового боку отвір повністю закрився і тканина не перекошувалася.

3. Виріжте шматочок "павутинки", який за розміром трохи перевищує діаметр пошкодження. Покладіть його чітко поверх з'єднаних країв.

Як залатати дірку на одязі без нитки та голки

4. Накрийте клейовий матеріал шматочком пергаментного паперу.

5. Розігрійте праску й щільно притисніть її до пергаменту на 10 секунд. Не рухайте праску з боку в бік, щоб не змістити зафіксовані краї тканини.

6. Дайте ділянці охолонути протягом кількох хвилин, після чого виверніть річ на лицьовий бік.

Такий спосіб не лише позбавляє дірки без жодного стібка, а й помітно продовжує життя улюбленому одягу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити стильний аксесуар зі старих джинсів.

Теги:
#Одяг #Лайфхак #Шиття