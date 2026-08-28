Без нитки та голки: як непомітно залатати дірку на улюбленому одязі

Впорається навіть той, хто не вміє шити

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Дрібні дірки на футболках, блузках чи штанах з'являються в найневідповідніший момент. Щоб акуратно й непомітно зашити дірку, потрібні нитка, голка та навички шиття. Але повернути одягу колишній вигляд можна й без шиття.

На YouTube-каналі Classy Cheapskate показали "безшовний" ремонт, з яким впорається навіть той, хто ніколи не тримав голку в руках.

Що використовувати замість голки та нитки

Замість нитки знадобиться спеціальний клейовий матеріал "павутинка" або Ronofix. Він продається в магазинах тканин і рукоділля. Це клейова сітка, яка під дією температури буквально сплавляється з тканиною. Додатково знадобиться шматочок вощеного або звичайного пергаментного паперу, щоб захистити тканину від прямого контакту з гарячою підошвою праски та не дати клею прилипнути до самої праски.

1. Виверніть одяг на виворітний бік і розкладіть на прасувальній дошці. Попередньо пропрасуйте місце навколо пошкодження праскою, щоб розправити всі дрібні складки.

2. Акуратно з'єднайте краї дірочки пальцями так, щоб із лицьового боку отвір повністю закрився і тканина не перекошувалася.

3. Виріжте шматочок "павутинки", який за розміром трохи перевищує діаметр пошкодження. Покладіть його чітко поверх з'єднаних країв.

4. Накрийте клейовий матеріал шматочком пергаментного паперу.

5. Розігрійте праску й щільно притисніть її до пергаменту на 10 секунд. Не рухайте праску з боку в бік, щоб не змістити зафіксовані краї тканини.

6. Дайте ділянці охолонути протягом кількох хвилин, після чого виверніть річ на лицьовий бік.

Такий спосіб не лише позбавляє дірки без жодного стібка, а й помітно продовжує життя улюбленому одягу.

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