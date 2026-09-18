Эти вещи давно пора выбросить из ванной: они крадут место и портят весь вид

Тесная ванная — не приговор. Достаточно избавиться от пяти вещей, которые давно лежат без дела

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Ванная комната редко отличается большой площадью. Поэтому любые лишние флаконы и аксессуары быстро создают ощущение беспорядка. Со временем на полках собираются вещи, которыми никто не пользуется, но они продолжают съедать полезное пространство.

Как советуют эксперты по организации пространства издания Style at Home, избавиться от чувства тесноты поможет быстрая ревизия пяти категорий предметов.

Многие привыкли хранить косметику и бытовые мелочи "на всякий случай" или из экономности. Но не все учитывают, что из-за повышенной влажности и перепадов температур открытые средства быстро портятся.

Что нужно выбросить из ванной

Полупустые бутылки. Шампуни и гели, на дне которых осталось пару капель, только занимают место. Используйте их сразу или объедините одинаковые средства.

Просроченная косметика. Средства с истекшим сроком годности теряют свои свойства и могут вызвать раздражение на коже.

Изношенные полотенца. Потертый и жесткий текстиль портит весь вид интерьера. Если старые полотенца жалко выкидывать, их можно порезать на салфетки для уборки.

Фото сгенерировано ИИ

Залежи пробников. Миниатюры косметики из отелей и магазинов часто годами лежат без дела. Оставьте парачку для ближайшей поездки, а остальные раздайте или выбросьте.

Объемная заводская упаковка. Картонные коробки от туалетной бумаги или кремов занимают слишком много места. Извлекайте товары из коробок сразу после покупки.