В школах ввели жесткое правило из-за тревог: что внезапно изменилось
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Школьный день теперь может затянуться
В украинских школах ввели новые правила во время воздушных тревог. Отныне учебный процесс будет организован иначе и формат проведения урока — онлайн или офлайн, также будет зависеть от ситуации в городе.
Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. В одном из школьных чатов города Днепр были опубликованы новые правила:
- Если воздушная тревога в городе началась до начала учебного процесса, дети не идут в школу и находятся в безопасных местах. При возможности присоединяются к уроку в формате онлайн
- После отбоя тревоги и у детей, и у учителей есть час, чтобы добраться до школы.
- Если воздушная тревога продолжается дольше второго урока, все остаются дома на обучении в этот день.
- Если тревога продолжается после окончания уроков, дети сидят до отбоя или до того момента, когда их заберут родители.
Последнее правило стало особенной неожиданностью, поскольку родители школьников рассказывают, что писали официальные заявления, чтобы детей отпускали домой после уроков, не дожидаясь окончания воздушной тревоги. При этом в документе было указано, что школа не будет нести ответственности за последствия.
Ранее эти заявления учитывались и детей действительно отпускали. Однако сейчас они больше не принимаются во внимание. Отныне дети либо ждут окончания тревоги, если она после завершения уроков, либо их должны забирать родители.
Таким образом, время и продолжительность воздушной тревоги напрямую будут влиять на то, как дети будут учиться, сколько времени, и смогут ли они приходить в школу на офлайн занятия.
При этом важно отметить, что информации о том, что аналогичные правила были введены во все школах, нет. В данном случае рассматривается ситуация в днепроском образовательном учреждении.
Что рекомендовали в МОН
Согласно ранним рекомендациям Министерства образования и науки Украины, школы до начала учебного процесса должны были заранее определить, как будут работать в зависимости от ситуации с безопасностью.
Есть 3 основные модели:
- Очная — занятия в школе, во время тревоги переход в укрытие.
- Комбинированная — чередование очного и дистанционного обучения.
- Дистанционная — если безопасно находиться в школе невозможно.
Рекомендации схожи с теми, которые ввели в днепровской школе:
- Если тревога началась до уроков, тогда дети не идут в школу, а обучение может проводиться дистанционно
- Если тревога началась во время занятий, тогда ученики и учителя переходят в укрытие. При наличии условий урок может продолжаться
- Если тревоги несколько дней подряд суммарно длятся более 2 часов в течение учебного дня, школам рекомендуют перейти в подготовленное для обучения укрытие или перейти на дистанционный формат.
Но в то же время рекомендаций о том, чтобы детей не отпускали после уроков, нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают отключить сигнал воздушной тревоги в определенное время суток.