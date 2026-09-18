В школах ввели жесткое правило из-за тревог: что внезапно изменилось

Школьный день теперь может затянуться

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В украинских школах ввели новые правила во время воздушных тревог. Отныне учебный процесс будет организован иначе и формат проведения урока — онлайн или офлайн, также будет зависеть от ситуации в городе.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. В одном из школьных чатов города Днепр были опубликованы новые правила:

Если воздушная тревога в городе началась до начала учебного процесса, дети не идут в школу и находятся в безопасных местах. При возможности присоединяются к уроку в формате онлайн

После отбоя тревоги и у детей, и у учителей есть час, чтобы добраться до школы.

Если воздушная тревога продолжается дольше второго урока, все остаются дома на обучении в этот день.

Если тревога продолжается после окончания уроков, дети сидят до отбоя или до того момента, когда их заберут родители.

Новые правила во время воздушной тревоги. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Последнее правило стало особенной неожиданностью, поскольку родители школьников рассказывают, что писали официальные заявления, чтобы детей отпускали домой после уроков, не дожидаясь окончания воздушной тревоги. При этом в документе было указано, что школа не будет нести ответственности за последствия.

Ранее эти заявления учитывались и детей действительно отпускали. Однако сейчас они больше не принимаются во внимание. Отныне дети либо ждут окончания тревоги, если она после завершения уроков, либо их должны забирать родители.

Таким образом, время и продолжительность воздушной тревоги напрямую будут влиять на то, как дети будут учиться, сколько времени, и смогут ли они приходить в школу на офлайн занятия.

При этом важно отметить, что информации о том, что аналогичные правила были введены во все школах, нет. В данном случае рассматривается ситуация в днепроском образовательном учреждении.

Что рекомендовали в МОН

Согласно ранним рекомендациям Министерства образования и науки Украины, школы до начала учебного процесса должны были заранее определить, как будут работать в зависимости от ситуации с безопасностью.

Есть 3 основные модели:

Очная — занятия в школе, во время тревоги переход в укрытие.

— занятия в школе, во время тревоги переход в укрытие. Комбинированная — чередование очного и дистанционного обучения.

— чередование очного и дистанционного обучения. Дистанционная — если безопасно находиться в школе невозможно.

Рекомендации схожи с теми, которые ввели в днепровской школе:

Если тревога началась до уроков, тогда дети не идут в школу, а обучение может проводиться дистанционно

Если тревога началась во время занятий, тогда ученики и учителя переходят в укрытие. При наличии условий урок может продолжаться

Если тревоги несколько дней подряд суммарно длятся более 2 часов в течение учебного дня, школам рекомендуют перейти в подготовленное для обучения укрытие или перейти на дистанционный формат.

Но в то же время рекомендаций о том, чтобы детей не отпускали после уроков, нет.

Как школы могут работать во время воздушных тревог. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают отключить сигнал воздушной тревоги в определенное время суток.