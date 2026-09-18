Трамп не дотянет до Нового года, – Безсмертный о последствиях выборов в США и переговорах с Россией

О перспективах международной поддержки Украины и ходе событий рассказал известный дипломат и политик

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Уже в конце года, после выборов в США, Трамп может попасть под каток импичмента. Но даже если он вынужденно уйдет со своей должности, это не означает, что американская поддержка Украины радикально улучшится. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал известный политик и дипломат Роман Безсмертный.

Как Украина могла бы спасти Трампа? Чего нам ждать от выборов в России и Германии и почему в Кремле заговорили о "Варшаве за три дня". Ответы на эти и другие вопросы – далее в материале.

Об "интриге" на выборах в РФ

– Роман, уже в эти выходные в России состоятся так называемые выборы в Госдуму. Ожидаете ли вы каких-нибудь неожиданностей от этого процесса, учитывая, что даже среди кандидатов-пропагандистов звучали призывы "закончить эсвэо". Или 90% у "Единой России" — и едем дальше?

– Вряд ли здесь можно ожидать какого-то сюрприза. Интересно только то, пойдут ли они, как Лукашенко, на откровенную ложь.

– Что имеете в виду?

– Они поставят "ЕР" 80% или будет в районе 60%. От этого вроде бы ничего не зависит, но интересно посмотреть, осталось ли там что-то от реальности. Что касается результатов: кто будет избран, какие именно политические силы, то все это не стоит обсуждать. Там даже расписаны места, где они будут сидеть в зале Госдумы. И не следует ожидать каких-то сюрпризов, ведь всех, кто был не нужен, мог что-то там говорить, их просто выбросили из избирательного процесса.

– А "нарисовать" 60% все же рискованно? Надо больше?

– По-моему, тоталитарный режим живет по своим законам и правилам, поэтому они будут максимально задирать планку, чтобы потом можно было врать как угодно. Ведь "ЕР" это нечто особенное, приближенное к Кремлю, и опускать результат очень низко вряд ли уместно. Связка Путин – "ЕР" для них мыслится совсем по-другому. Опасаясь экстраполяции одного на другое, они будут задирать планку. Интересно только, насколько у них хватит наглости. Увидим.

– Но что 60%, что 80%, я так понимаю, реакции российского населения не будет никакой?

– Ожидать организованных протестов, не думаю, что уместно. Бунты? Бунты могут быть спьяну, потому что там же традиционно на каждом участке будут торговать спиртным. Это еще с советских времен так. И потому очевидно, что ожидать серьезных организованных протестов не следует, а вот пьяных бунтов, драк… Ну а как без этого Россия? Сама философия жизни на болотах и в лесу провоцирует подобное поведение.

– Недавно глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия выразил надежду, что после так называемых выборов в России состоится возобновление переговорного процесса. По-моему, очень сомнительное утверждение. Могу ли я ошибаться?

– Я вообще не понимаю этой связи. Правила, ценности, рамки всего этого находятся в других берегах. Если для нас с вами выборы – это начало, по сути, нового политического процесса, то для России это абсолютно ничего не означает. А какое отношение имеет то, что именуется Думой, к переговорному процессу? Это статисты! Им говорят: "Вот так голосуйте". Они и голосуют. "Это говорите", — они так и говорят. Поэтому это все далеко от парламентаризма, пульсирования политической жизни. Это в Штатах перед 3 ноября (дата, когда пройдут выборы. — Ред.) или после этого нужно обращать внимание. А в России совершенно никак эти процессы не связаны.

– Но я не думаю, что Арахамия, который входит в нашу переговорную делегацию, этого не понимает. Почему он тогда говорит об этом?

– Я думаю, что здесь работает экстраполяция собственного статуса на то, что называется Россией. Без анализа того, что это совсем другой организм. А спросить бы: "А кого вы видите в переговорах, связанного с парламентом, и можно ли это назвать парламентом? И насколько политическая жизнь России влияет на переговорный процесс?" Да нет! Там все это делается из одного кабинета, от одного человека. И потому это совершенно ошибочный взгляд на ход событий, в том числе переговорного процесса.

"Германия не остановит помощь"

– Тогда давайте о выборах реальных. Германия. В начале сентября "Альтернатива для Германии" получила в одной из земель рекордное количество голосов. 20 сентября пройдут выборы в Палату депутатов Берлина. И говорят уже, что шатается кресло под Мерцем. А если да, насколько реален риск дальнейшего серьезного усиления ультраправых, и стоит ли нам готовиться к ослаблению поддержки со стороны Германии?

– Идут земельные выборы, их немало, и они будут продолжаться до 2028 года. Если брать Саксонию-Ангальт, где "Альтернатива для Германии" получила почти 40%, то это не тотальный показатель. Нижняя Померания, выборы были 13 сентября, и там они заняли третье место. И если брать Западную Германию, то там им не на что серьезно рассчитывать. Да, они могут подняться: третье, второе место даже. В Берлине, я думаю, выше третьего места они не поднимутся, потому что битва за первое место будет между ХДС и левыми. Они примерно одинаково идут сейчас: 20-21%. На самом деле ситуацию спрогнозировать очень трудно, потому что она свелась к ситуации внутри самих христианских демократов. Но досрочных выборов в Германии не просматривается, потому что есть стабильное большинство ХДС и социал-демократов, оно никуда не денется. Роспуск Бундестага не просматривается.

Но Саксония-Ангальт – это самая маленькая по количеству населения и избирателей земля в Германии. Почему такой гвалт случился? Да потому что впервые за всю историю после Второй мировой войны вышло то, что находилось за так называемым брандмауэром, красной линией в политике Германии.

А теперь прогноз на Берлин. Здесь еще более сложная ситуация. "Альтернатива" будет третьей. Какая коалиция будет? Христиане, социал-демократы и "зеленые". "Зеленые" — всегда левая партия. Такая может быть левая коалиция. Поэтому лидерства в Берлине у "Альтернативы" не будет.

Но почему они набирают много? Ну потому что Восточный Берлин. А Восточный Берлин голосует, как и Восточная Германия, за "Альтернативу". Почему они голосуют за пронацистскую партию? Потому что там не было денацификации. Если вы зайдете в Западный Берлин, то там денацификация затронула бытовое поведение человека. К примеру, приходят люди на фильм, сначала кино об осуждении нацизма, а потом все остальное. А Восточный Берлин, там совок был! А суть совка в чем? Он ничем не отличался от нацизма: что там концентрационные лагеря, что там. И этот взгляд на прошлое, ностальгические воспоминания о Германской Демократической Республике через призму совка делает свою работу. И рассказывают там: "Украинцев выгнать, деньги оставить…" Ну а принцип совка в чем? Забрать и поделить. Шариковщина. Забрать у украинцев, поделить всем поровну, и вот тогда заживем.

Как это может повлиять на нас? Угрозы тому, что помощь остановится, нет. Потому что если даже сменят Мерца, то там есть Гендрик Вюст, проукраинский человек, возглавляющий правительство земли Рейн-Вестфалия. И продолжится то, что было при Мерце. Или Маркус Зедер, лидер Христианско-социального союза, это министр-президент Баварии. Если он будет на месте Мерца, то будем носить отчеты, потому что он жесткий, дисциплинированный человек, требует контроль и отчеты.

– Давайте зафиксируем: снижения поддержки Украины все же не будет? При любом политическом реалистическом сценарии?

– То, что там говорит "Альтернатива" [о поддержке Украины], ну они только говорят, это их позиция. Будут только информационное поле гадить, и не больше. Такой угрозы в нынешней ситуации нет.

"Трамп становится хромой уткой"

– Тогда давайте перейдем к выборам в США. Я смотрел несколько последних ваших интервью, и вы говорите, что Трамп блестяще готовит себе импичмент и, возможно, не дотянет до Нового года. Если это действительно станет реальностью, что это значит для Украины? Хотелось бы считать, что позитив.

– Здесь при любых условиях будет победа демократов в Палате представителей. Более того, она будет очень-очень впечатляющей. Если в начале этого года говорили, что в Палате представителей демократы будут иметь преимущество 5-6 голосов, 10, то сейчас могу сказать, что преимущество будет не менее 30 голосов.

– Даже так?

– Потому что республиканцы просто массово повалились из-за политики Дональда Трампа. И все сейчас ожидают, что даже Сенат демократы могут взять, потому что в начале года говорили, что максимум это 50 на 50. А сейчас уже видно, что есть пять штатов, где если ситуация склонится на сторону демократов, то там преимущество будет в районе 10, а может, даже 12 голосов. Это такие штаты как Мэн и вокруг. Там ситуация шатается. И потому все будет зависеть буквально от дня выборов, как проголосуют за сенаторов. А это означает как минимум начало процедуры импичмента. Потому что Палата представителей и так его запустит. А для того чтобы принять решение, нужно, 68 или 69 голосов, в зависимости от того, каков состав Сената. То есть и там может сложиться. Потому что среди республиканцев масса людей, которые смотрят на Трампа косо.

Но если даже не будет такого преимущества, как я говорю, все равно запустится процесс импичмента. Трамп не сможет влиять на ситуацию, потому что демократы его будут просто блокировать через Конгресс. Поэтому его роль сведется просто к роли статиста. На каждый его шаг будут решения Конгресса по блокированию его действий. И Трамп становится кривой-кривой уткой, которая будет хромать на обе ноги, а Конгресс переберет на себя функцию управления процессом. И если динамика сохранится, у меня сомнения нет, что процедура импичмента будет запущена. А если Трамп еще несколько глупостей сделает до 3 ноября, а это легко спрогнозировать, то он вряд ли дотянет в должности президента до Нового года.

Аргумент, который используют, чтобы не трогать Трампа, что Вэнс не лучше. Он-то не лучше, но одно дело, когда он второй номер, и совсем другое, когда он станет первым номером. Не следует это измерять одинаково. Во-вторых, Вэнс-то будет первый номер, но Конгресс демократический! Его так же поставят куда нужно через Конгресс.

А что тут для Украины? Республиканцы чем отличаются от демократов? Республиканцы говорят в лоб: "Нам все равно, что у вас там происходит, платите деньги — будем поставлять оружие". А демократы будут рассказывать, что все "good", но мало того, что будут "волынить" ситуацию, да еще одну руку за спиной привяжут. Есть свои плюсы, свои минусы.

Украине нужен президент типа Джорджа Буша. Такого типа человек, с одной стороны решительный, как республиканец, консерватор, а с другой стороны резину не тянет, как делают это демократы. Они много говорят, но мало делают. Республиканцы больше молчат, но очень действенны. Ну разве что с Трампом мы попали в ситуацию, которая нетипична для республиканского президента. Целый ряд республиканцев в истории США демонстрировали ясность в позиции. Демократы — будет поддержка словесная, помощь, но для того, чтобы эскалацию содержать. Принцип очень простой, так называемой контролируемой эскалации.

– А как относитесь к тезису, что Трампу до выборов нужно добиться каких-либо успехов на российско-украинском треке. Вроде как это для нас шанс.

– Что нужно США? Не удача на переговорном треке. Элита, истеблишмент американский, они понимают, что дело не в Украине, а дело в России. Но Трамп не может построить отношения с Украиной. И не потому, что он не видит реальную ситуацию, а потому, что играет на стороне Путина. Вот что раздражает. Более того, есть все эти факты, когда за свадьбу Дональда Трампа-младшего заплатил российский олигарх Кремлев, в "Нью-Йоркере" появилась статья о том, что Кушнер с Виткоффом занимались бизнесом в ходе переговоров с Россией, Ираном. Это раздражает американцев. Раздражает топтание Трампа по Конституции, законам. Вот сейчас приняли закон (о санкциях авторства Линдси Грэма).– Ред.) И если бы сейчас Трамп ввел санкции против России и против тех, кто торгует с Россией, это дало бы ему плюс.

– А вы уверены, что Трамп не введет такие санкции?

– Вряд ли он их будет вводить. Я не вижу этого в сегодняшних условиях. И это надо подписать еще закон. А подписал, завтра придут, скажут: "Применяй!" А он что? Положил пулемет в кустах и сам спит. Так оно и будет.

Поэтому здесь важен не столько сам трек переговорный (потому что перспектив конструктива ждать от России не стоит), сколько важны отношения США с Украиной. Вот это беда. Трамп просто разрушает эти отношения. Разрушает, потому что у него субъективно негативное отношение и к Зеленскому, и к Украине в целом.

"Варшава за три дня"

– Финальная тема, которую хотелось бы обсудить, это дежавю типа "Киев за три дня", что мы услышали недавно. Так, помощник Путина Патрушев вдруг говорит, что если Варшава начнет военные действия против России, то польская государственность прекратит существование за 2-3 дня. Лавров угрожает Европе "очень короткой" войной. Но если действительно попытаться смоделировать военное противостояние Россия-НАТО, каким оно будет?

– Дискуссия вокруг Польши возникла как рефлексия на слова министра иностранных дел, который, выступая на днях, сказал, что в войне между Россией и Польшей никаких шансов у России нет. Потому что, во-первых, у Польши прекрасная авиация, во-вторых, это составляющая НАТО, и поэтому все это четко свидетельствует о том, что у России шансов никаких нет. И в ответ понеслось: сначала Медведев там что-то начал рычать, теперь Лавров, Патрушев и так далее.

По моему убеждению, подобная дискуссия свидетельствует о том, что рашистская клика теряет опору, становится абсолютно неадекватной.

Если сопоставлять силы, то по экономической мощи, оборонно-промышленному потенциалу страны НАТО в десятки раз сильнее. Другое дело, что внутри самого НАТО происходит. А там есть только один вопрос, порождающий шатание, неуверенность. В течение 2025-2026 годов проводилось множество штабных учений. Ни разу при моделировании ситуации нападения России на страны НАТО Соединенные Штаты не принимали решения вступать немедленно в войну. Ни разу! Вот что порождает эту дискуссию. Не было штабных учений, чтобы американцы вступали сразу в войну. Согласование, пересогласование, переговоры… И эти внутренние вещи, занесенные вирусом трампизма, порождают эту дискуссию.