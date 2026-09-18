Без люкса и с автоматической шнуровкой: что за кроссовки носит Зеленский (фото)

Итальянский производитель сочетает легкость, защиту и функциональность

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Президент Украины во время рабочих поездок предпочитает удобную и практичную обувь в стиле military-кежуал. Одна из них – модель от итальянского бренда Garmont по вполне доступной цене.

Речь идет о треккингово-тактических кроссовках Garmont 9.81 Heli черного цвета. Соответствующий снимок сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов на одной из недавних мер с участием главы государства.

Верх обуви извлечен из дышащего материала Flyknit в бесшовной технологии. Удобство модели заключается также в противоскользящей подошве Garmont Magnet с глубоким протектором. Кроме того, в этих кроссовках имеется система быстрого шнуровки с фиксатором.

Как обувь носит Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

В общем эта обувь предназначена для высоких нагрузок и хорошо подходит тем, у которого активный график и много движения в течение дня.

Технология обуви Garmont. Инфографика: "Телеграф"/II

Стоимость кроссовок в украинских магазинах стартует от 4300 до 7500 гривен.

Кроссовки Garmont 9.81 Heli. Скриншот: military.eu

Кроссовки Garmont 9.81 Heli. Скриншот: alp.com

Кроссовки Garmont 9.81 Heli. Скриншот: www.terraincognita.com

Таким образом, выбор украинского президента заметно отличается от образа многих мировых политиков, предпочитающих более дорогие и дизайнерские вещи. У Владимира Зеленского, судя по этой модели, в приоритете удобство, чем роскошная и эксклюзивная обувь.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Зеленская появилась в вышиванке за 18 тысяч гривен. Она имеет сакральное содержание.