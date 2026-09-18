Без люкса и с автоматической шнуровкой: что за кроссовки носит Зеленский (фото)
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Итальянский производитель сочетает легкость, защиту и функциональность
Президент Украины во время рабочих поездок предпочитает удобную и практичную обувь в стиле military-кежуал. Одна из них – модель от итальянского бренда Garmont по вполне доступной цене.
Речь идет о треккингово-тактических кроссовках Garmont 9.81 Heli черного цвета. Соответствующий снимок сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов на одной из недавних мер с участием главы государства.
Верх обуви извлечен из дышащего материала Flyknit в бесшовной технологии. Удобство модели заключается также в противоскользящей подошве Garmont Magnet с глубоким протектором. Кроме того, в этих кроссовках имеется система быстрого шнуровки с фиксатором.
В общем эта обувь предназначена для высоких нагрузок и хорошо подходит тем, у которого активный график и много движения в течение дня.
Стоимость кроссовок в украинских магазинах стартует от 4300 до 7500 гривен.
Таким образом, выбор украинского президента заметно отличается от образа многих мировых политиков, предпочитающих более дорогие и дизайнерские вещи. У Владимира Зеленского, судя по этой модели, в приоритете удобство, чем роскошная и эксклюзивная обувь.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Зеленская появилась в вышиванке за 18 тысяч гривен. Она имеет сакральное содержание.