Мясо, гарнир и салат за 20 грн: украинка устроила бюджетный эксперимент (видео)

Удалось ли уложиться в лимит?

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Как много продуктов сегодня можно приобрести за 20 гривен? Украинка решила проверить, реально ли приготовить на такую сумму целый ужин и показала свой эксперимент в TikTok.

Для блюда она использовала картофель, куриное крылышко, помидор, огурец и томатную пасту. "Телеграф" подсчитал, сколько на самом деле стоил ужин украинки.

Что удалось купить

Девушка показала цены на картофель, помидор и куриное крылышко, а вот стоимость огурца и томатной пасты в своем видео она не указала.

Картофелина стоила 2,90 грн, помидор — 11,10 грн, а куриное крылышко — 9,58 грн.

Стоимость картофеля

Стоимость помидора

Стоимость куриного крылышка

Что касается томатной пасты, то для ориентира в NOVUS упаковка такого продукта стоит 32,49 грн.

Цена на томатную пасту

Огурец сейчас можно приобрести со скидкой в "АТБ" за 47,89 грн. Если взять средний вес огурца около 200 г, один овощ будет стоить примерно 9,58 грн.

Цена за 1 кг огурцов

Какой же ужин получился

Из огурца и помидора девушка приготовила простой салат.

Процесс приготовления

Картошку она нарезала и пожарила. Вместе с ней приготовила куриное крылышко, которое перед этим замариновало в томатной пасте.

Процесс приготовления

В результате получился небольшой, но полноценный ужин — с мясом, гарниром и овощным салатом.

Ужин за "20 грн"

Сколько это стоило

Если для подсчета взять полную стоимость упаковки томатной пасты и ориентировочную цену одного огурца, в общей сложности выходит около 65,65 грн. Это на 45,65 грн больше, чем запланированные 20 гривен.

Но стоит учитывать, что девушка использовала только часть томатной пасты, а не всю упаковку. Поэтому фактически ужин стоил меньше. И хотя даже ориентировочная сумма заметно превышает первоначальный лимит, сам ужин все равно получился довольно бюджетным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, возможно ли приготовить ужин на двоих за 150 гривен.