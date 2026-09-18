Мясо, гарнир и салат за 20 грн: украинка устроила бюджетный эксперимент (видео)
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Удалось ли уложиться в лимит?
Как много продуктов сегодня можно приобрести за 20 гривен? Украинка решила проверить, реально ли приготовить на такую сумму целый ужин и показала свой эксперимент в TikTok.
Для блюда она использовала картофель, куриное крылышко, помидор, огурец и томатную пасту. "Телеграф" подсчитал, сколько на самом деле стоил ужин украинки.
Что удалось купить
Девушка показала цены на картофель, помидор и куриное крылышко, а вот стоимость огурца и томатной пасты в своем видео она не указала.
Картофелина стоила 2,90 грн, помидор — 11,10 грн, а куриное крылышко — 9,58 грн.
Что касается томатной пасты, то для ориентира в NOVUS упаковка такого продукта стоит 32,49 грн.
Огурец сейчас можно приобрести со скидкой в "АТБ" за 47,89 грн. Если взять средний вес огурца около 200 г, один овощ будет стоить примерно 9,58 грн.
Какой же ужин получился
Из огурца и помидора девушка приготовила простой салат.
Картошку она нарезала и пожарила. Вместе с ней приготовила куриное крылышко, которое перед этим замариновало в томатной пасте.
В результате получился небольшой, но полноценный ужин — с мясом, гарниром и овощным салатом.
Сколько это стоило
Если для подсчета взять полную стоимость упаковки томатной пасты и ориентировочную цену одного огурца, в общей сложности выходит около 65,65 грн. Это на 45,65 грн больше, чем запланированные 20 гривен.
Но стоит учитывать, что девушка использовала только часть томатной пасты, а не всю упаковку. Поэтому фактически ужин стоил меньше. И хотя даже ориентировочная сумма заметно превышает первоначальный лимит, сам ужин все равно получился довольно бюджетным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, возможно ли приготовить ужин на двоих за 150 гривен.