Приправы по 8 гривен: в "АТБ" снизили цены на то, без чего не обходится ни одна кухня
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Какие специи подешевели в "АТБ"
В "АТБ" на этой неделе действуют скидки на специи, приправы и соусы. Некоторые товары подешевели более чем на треть, поэтому сейчас самое время обновить запасы на кухне.
Скидки распространяются на различные виды приправ – от кориандра до готовых смесей для мяса, картофеля и овощей. Также дешевле можно приобрести майонез, поэтому покупатели могут сэкономить на привычных продуктах для приготовления блюд, как выяснил "Телеграф".
Детальнее в материале: "Акций в "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе".
Молотый кориандр "Своя лінія" продается за 8,19 грн — его цена снизилась на 37%. Приправы "Любисток" к картофелю по-домашнему и курицы с чесноком стоят по 8,28 грн, что на 34% дешевле.
Также со скидкой можно приобрести универсальные приправы "Розумний вибір". Овощная приправа стоит 11,61 грн, а вариант с ароматом курицы — 11,34 грн. Скидка на оба товара составляет 32%.
Для ищущих соус к блюдам есть майонез "Своя лінія" 50%. Его цена снизилась на 33% и сейчас составляет 50,31 грн.
Наибольшая скидка среди этих товаров — 37% на молотый кориандр, а цены на отдельные специи и приправы опустились до нескольких гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в какой сети дешевая лапша быстрого приготовления оказалась лучше — в "АТБ" или "Сільпо", и удалось ли производителям обойтись без пальмового масла.