Только одна дает "те самые" сырные нити: где лучшая дешевая моцарелла — в "АТБ" или "Сильпо"

Тягучий сыр или румяная корочка — в одной из моцарел есть химический "помощник"

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Более дешевая моцарелла не обязательно означает худший результат в блюде. "Телеграф" сравнил сыр "Своя линия" из "АТБ" и "Премия" из "Сильпо" и выяснил, какой из них лучше подходит для пиццы.

Настоящая моцарелла для запекания не должна выделять жидкость, должна создавать сырные нити и идеально плавиться. Для этого используют моцареллу в брусках или же иначе — чеддеризованную. В "Сильпо" такой сыр есть у марки "Премия", а у "АТБ" под брендом "Своя линия". Но несмотря на одинаковое название продукта и похожие показатели в 45% жира, тесты показали существенное различие между двумя товарами.

Как выглядит моцарелла из "Сильпо" и "АТБ"

Моцарелла должна быть плотной, без отверстий, и этому соответствуют оба сыра. При натирании моцарелла от "Премии" была более мягкой и комковалась. Сыр "Своя линия" был более сухим, легче натирался и походил на обычный твердый.

Моцарелла ТМ "Премия" от "Сільпо"/ Фото: "Телеграф"

Моцарелла ТМ "Своя линия" от "АТБ"/ Фото здесь и дальше: "Телеграф"

Что внутри: анализируем состав

Йодотест показал неожиданный результат. Его используют для простейшего определения крахмала в сырах – одна капля на сыр, и если он посинел – с составом не чисто. Моцарелла от "Сільпо" синей не стала, но приобрела бурый цвет.

Результат теста на крахмал моцареллы "Премия" (слева и крупным планом) и от "Своя линия"

Но сразу тревогу бить не стоит. В составе есть эмульгирующая соль и эмульгаторы, обычно улучшающие качество плавления и текстуру самого сыра после нагревания, не давая ему быстро высыхать. Они изменяют кислотность продукта, что может влиять как раз на появление бурого цвета. В составе моцареллы собственной марки "АТБ" их нет.

Состав моцареллы "Премия" из "Сильпо"

Состав моцареллы "Своя линия" из "АТБ"

Что же лучше взять на пиццу

Спойлер – эмульгаторы сработали. "Телеграф" нагрел натертый сыр одного веса в течение 5 минут при 200 градусах и результат показал – оба сыра плавятся очень хорошо. Однако "Своя линия" дает красивую румяную корочку, тогда как "Премия" — те самые сырные нити.

Моцарелла из "АТБ" начала сохнуть и запекаться коркой

Сырная нить моцареллы из "Сильпо"

Что по цене и стоит ли покупать такую моцареллу

При одинаковом весе и жирности моцарелла из "АТБ" значительно дешевле — 75,4 грн за 180 граммов против 109 грн за моцареллу из "Сильпо". В то же время на "Премию" часто акции и "Телеграф" взял брусок за 79,9 грн.

Если оценивать именно "моцарельность" сыра и его использование для пиццы, продукт из "Сильпо" выглядит лучше, а если и цена выгодна, то можно брать. В то же время моцарелла из "АТБ" тоже вкусная, вот только менее фотогеничная.

Ранее "Телеграф" разбирался, что внутри дешевых пельменей из супермаркетов, какое масло лучше использовать и не все ли одинаковое на прилавках и какой твердый сыр лучше себя показывает.