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Только одна дает "те самые" сырные нити: где лучшая дешевая моцарелла — в "АТБ" или "Сильпо"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Какой сыр лучше
Какой сыр лучше. Фото Коллаж "Телеграфа"

Тягучий сыр или румяная корочка — в одной из моцарел есть химический "помощник"

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Более дешевая моцарелла не обязательно означает худший результат в блюде. "Телеграф" сравнил сыр "Своя линия" из "АТБ" и "Премия" из "Сильпо" и выяснил, какой из них лучше подходит для пиццы.

Настоящая моцарелла для запекания не должна выделять жидкость, должна создавать сырные нити и идеально плавиться. Для этого используют моцареллу в брусках или же иначе — чеддеризованную. В "Сильпо" такой сыр есть у марки "Премия", а у "АТБ" под брендом "Своя линия". Но несмотря на одинаковое название продукта и похожие показатели в 45% жира, тесты показали существенное различие между двумя товарами.

Как выглядит моцарелла из "Сильпо" и "АТБ"

Моцарелла должна быть плотной, без отверстий, и этому соответствуют оба сыра. При натирании моцарелла от "Премии" была более мягкой и комковалась. Сыр "Своя линия" был более сухим, легче натирался и походил на обычный твердый.

Моцарелла ТМ Премия от Сильпо
Моцарелла ТМ "Премия" от "Сільпо"/ Фото: "Телеграф"
Моцарелла ТМ Своя линия от АТБ
Моцарелла ТМ "Своя линия" от "АТБ"/ Фото здесь и дальше: "Телеграф"

Что внутри: анализируем состав

Йодотест показал неожиданный результат. Его используют для простейшего определения крахмала в сырах – одна капля на сыр, и если он посинел – с составом не чисто. Моцарелла от "Сільпо" синей не стала, но приобрела бурый цвет.

Результат теста на крахмал моцареллы Премия и Своя линия
Результат теста на крахмал моцареллы "Премия" (слева и крупным планом) и от "Своя линия"

Но сразу тревогу бить не стоит. В составе есть эмульгирующая соль и эмульгаторы, обычно улучшающие качество плавления и текстуру самого сыра после нагревания, не давая ему быстро высыхать. Они изменяют кислотность продукта, что может влиять как раз на появление бурого цвета. В составе моцареллы собственной марки "АТБ" их нет.

Состав моцареллы Премия из Сильпо
Состав моцареллы "Премия" из "Сильпо"
Состав моцареллы Своя линия по АТБ
Состав моцареллы "Своя линия" из "АТБ"

Что же лучше взять на пиццу

Спойлер – эмульгаторы сработали. "Телеграф" нагрел натертый сыр одного веса в течение 5 минут при 200 градусах и результат показал – оба сыра плавятся очень хорошо. Однако "Своя линия" дает красивую румяную корочку, тогда как "Премия" — те самые сырные нити.

Моцарелла из АТБ как плавится
Моцарелла из "АТБ" начала сохнуть и запекаться коркой
Моцарелла Премия как плавится
Сырная нить моцареллы из "Сильпо"

Что по цене и стоит ли покупать такую моцареллу

При одинаковом весе и жирности моцарелла из "АТБ" значительно дешевле — 75,4 грн за 180 граммов против 109 грн за моцареллу из "Сильпо". В то же время на "Премию" часто акции и "Телеграф" взял брусок за 79,9 грн.

Если оценивать именно "моцарельность" сыра и его использование для пиццы, продукт из "Сильпо" выглядит лучше, а если и цена выгодна, то можно брать. В то же время моцарелла из "АТБ" тоже вкусная, вот только менее фотогеничная.

Ранее "Телеграф" разбирался, что внутри дешевых пельменей из супермаркетов, какое масло лучше использовать и не все ли одинаковое на прилавках и какой твердый сыр лучше себя показывает.

Теги:
#Сыр #Продукты #тесты #Моцарелла #Сильпо #АТБ