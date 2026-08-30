Купили самую дешевую лапшу быстрого приготовления в "АТБ" и "Сильпо": какая из них оказалась съедобной

Можно ли найти съедобную вермишель быстрого приготовления за 11–15 гривен? Мы решили проверить это на практике.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Лапша быстрого приготовления — далеко не самый полезный, но один из самых популярных продуктов, ведь это бюджетная, быстрая и вкусная еда, которую можно долго хранить про запас.

Но из чего делают самые дешевые варианты такой вермишели и какая вкуснее? Для этого "Телеграф" приобрел такие в крупнейших сетях Украины — "АТБ" и "Сільпо" — и сравнил их.

Мы взяли вермишель "Своя линия" из "АТБ" за 13,8 грн и "Премия" из "Сильпо" за 10,99 по акции (полная цена 15,49 грн). Обе весят около 60 г и имеют вкус острой курицы.

Лапша быстрого приготовления "Своя линия" из "АТБ" и "Премия" из "Сильпо"

Начнём сравнение со состава. Как многие могут понимать, ждать хорошего состава в дешевой лапше быстрого приготовления — не стоит, ведь там всегда присутствуют усилители вкуса, стабилизаторы и т.д. Но разница между этими двумя все же есть. Для лапши "Премия" используется подсолнечное высокоолеиновое масло, в то время как для "АТБ" его производят со смесью масел, среди которых и пальмовое. Также у "Премии" больший набор овощей в составе приправы, поэтому за ингредиентами победа за вермишелью из "Сильпо".

Но! Продукт по "АТБ" побеждает за КБЖВ, ведь в нем меньше жира, калорий и соли.

Состав дешевой лапши быстрого приготовления (слева "Премия" из "Сильпо", справа "Своя линия" из "АТБ")

Тест на реальный вес показал победу вермишели "Премия" из "Сильпо", к тому же оказалось, что приправа там выглядит гораздо лучше, в то время как в продукте из "АТБ" кроме зелени не видно никаких кусочков.

Оказалось, что у обеих лапш реальный вес продукта отличается от заявленного

Приправа к дешевой лапше быстрого приготовления (слева "Премия", справа "Своя линия")

Кроме того, вермишель с "АТБ" имеет более желтый цвет и хуже набухает в воде — через заявленные 5 минут вермишель местами до сих пор была жесткая, в то время как ее соперница из "Сильпо" полностью приготовилась.

Вермишели после 5 минут в одинаковом количестве кипятка.

Через 15 минут лапша из "АТБ" наконец-то достаточно размякла, в то время как вермишель из "Сильпо" к тому времени взяла уже слишком много воды, но продолжала держать форму и не рваться.

Вермишели после 15 минут в кипятке

Готовая лапша из "Сильпо" (слева) и "АТБ" (справа)

Относительно вкуса обе лапши слишком соленые и не соответствуют заявленному вкусу острой курицы. Вермишель "Своя линия" немного острая, в то время как "Премия" вообще нет, хотя всыпано было все содержимое пакетиков со специями.

Вердикт. Ни одну из лапш я бы не назвала удовлетворительной, но из двух выбрала бы вермишель из "АТБ" — за меньшую склонность к разбуханию, большую остроту, меньшую соленость и калорийность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают самые дешевые крабовые палочки — крабами там и не пахнет.