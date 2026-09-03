Приправи по 8 гривень: в "АТБ" знизили ціни на те, без чого не обходиться жодна кухня

Які спеції подешевшали в "АТБ"

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В "АТБ" цього тижня діють знижки на спеції, приправи та соуси. Деякі товари подешевшали більш ніж на третину, тому зараз саме час оновити запаси на кухні.

Знижки поширюються на різні види приправ — від коріандру до готових сумішей для м’яса, картоплі та овочів. Також дешевше можна придбати майонез, тож покупці можуть заощадити на звичних продуктах для приготування страв, як з'ясував "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Акцій в "АТБ" стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня".

Мелений коріандр "Своя лінія" продають за 8,19 грн — його ціна знизилася на 37%. Приправи "Любисток" до картоплі по-домашньому та курки з часником коштують по 8,28 грн, що на 34% дешевше.

Також зі знижкою можна придбати універсальні приправи "Розумний вибір". Овочева приправа коштує 11,61 грн, а варіант з ароматом курки — 11,34 грн. Знижка на обидва товари становить 32%.

Для тих, хто шукає соус до страв, є майонез "Своя лінія" 50%. Його ціна знизилася на 33% і зараз становить 50,31 грн.

Найбільша знижка серед цих товарів — 37% на мелений коріандр, а загалом ціни на окремі спеції та приправи опустилися до кількох гривень.

Які приправи в "АТБ" продають зі знижками. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у якій мережі дешева локшина швидкого приготування виявилася кращою — в "АТБ" чи "Сільпо", та чи вдалося виробникам обійтися без пальмової олії.