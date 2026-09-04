Украинские мужчины сходят с ума от этих духов: один из бестселлеров сейчас можно купить за копейки

Украинцы сменили парфюмерного фаворита

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В мужской парфюмерии есть ароматы, которые годами не выходят из числа фаворитов. Но в этом году один из них неожиданно уступил первое место конкуренту — и именно этот аромат сейчас можно приобрести со скидкой почти 50%.

Как рассказали "Телеграфу" в BROCARD, в 2025 году больше всего украинцы покупали Dior Sauvage, тогда как Montblanc Explorer занял второе место. Однако по итогам первого полугодия 2026 года ситуация изменилась: Explorer возглавил рейтинг продаж, а Sauvage оказался вторым. "Телеграф" расскажет, чем привлекают покупателей эти два аромата и какой из них сейчас выгоднее приобрести.

Dior Sauvage — аромат, который годами остается узнаваемым

Dior Sauvage — один из самых известных мужских ароматов французского дома Dior. Первая версия композиции, Sauvage Eau de Toilette, вышла в 2015 году. Ее автором стал тогдашний парфюмер Dior Франсуа Демаши.

В 2018 году бренд представил Sauvage Eau de Parfum — более насыщенную версию оригинальной композиции. В начале аромат отличается свежестью калабрийского бергамота, а затем раскрывается пряными и древесными оттенками. Важную роль в композиции играют амброксан и ванильный аккорд.

Сам Dior описывает Sauvage Eau de Parfum как свежую композицию с бергамотом и ванильным аккордом. По сравнению с туалетной водой парфюмерная версия имеет более теплое и округлое звучание.

Sauvage входит в линейку ароматов Dior, которая с момента запуска получила несколько концентраций и вариаций. Среди них — Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum и другие версии.

В каталоге BROCARD цена Dior Sauvage Eau de Parfum зависит от объема флакона и актуальных акций магазина. Флакон 100 мл сейчас можно приобрести за 7 185 грн.

Dior Sauvage

Montblanc Explorer — древесный аромат с кожаными акцентами

Montblanc Explorer имеет другой характер. Это древесно-ароматический мужской парфюм с кожаными и пряными оттенками. Бренд связывает композицию с темами путешествий, приключений и открытия новых мест.

В начале Explorer раскрывается бергамотом, розовым перцем и мускатным шалфеем. В сердце композиции звучат пачули и Ambrofix, а в базе — ветивер, кожа и кедр.

Именно сочетание свежих цитрусовых, древесных и кожаных аккордов формирует характерный для Explorer аромат — менее сладкий и более сухой по сравнению с некоторыми популярными мужскими композициями.

Montblanc Explorer выпускается в разных объемах, а его стоимость зависит от конкретного формата и текущих предложений продавца. В BROCARD версия 100 мл сейчас стоит 3 174,10 грн вместо 6 104 грн.

Montblanc Explorer

Оба аромата имеют общие бергамотовые и древесные мотивы, однако звучат по-разному. Dior Sauvage Eau de Parfum делает акцент на свежести, пряно-амбровом звучании и ванильном аккорде, тогда как Montblanc Explorer сочетает цитрусовую свежесть с ветивером, пачули, кожей и древесными нотами.

Ранее Телеграф рассказывал, какие легендарные ароматы сейчас в тренде в Украине.