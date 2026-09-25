Ужин на двоих за 150 гривен: украинка показала, что можно приготовить с таким бюджетом

Реально ли накормить двоих за 150 гривен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка решила показать, какой вкусный ужин можно приготовить на двоих в Киеве за 150 гривен. Для этого она сначала отправилась на рынок, а затем докупила остальные необходимые продукты в супермаркете.

Покупки и рецепт ужина блогеша показала на своей странице в Instagram.

Сколько потратила на продукты

На рынке девушка приобрела укроп за 20 гривен и грибы за 22 гривны. В общей сложности там она потратила 42 гривны.

После этого девушка отправилась в супермаркет за остальными продуктами. Небольшое куриное филе весом 210 граммов обошлось в 44 гривны. Также она приобрела 900 граммов картофеля за 11,85 грн, лук за 1,44 грн и морковь за 89 копеек.

Цены на продукты

Цены на продукты

Цены на продукты

Девушка докупила еще два сырка: один с грибами за 21,21 грн и сливочный за 25 грн. В результате общая сумма покупки в магазине составила 102,49 грн.

Всего на рынке и в магазине девушка потратила 144,49 грн. От запланированных 150 гривен у нее осталось 5,51 грн.

Как приготовила ужин

На ужин украинка решила приготовить тушеный картофель. Сначала девушка обжарила на антипригарной сковороде куриное филе, морковь и лук. Затем добавила грибы и любимые специи.

Приготовление блюда

Картофель она нарезала и переложила все ингредиенты в кастрюлю. Туда же добавила воду и специи, после чего оставила блюдо готовиться под крышкой примерно на 20 минут.

В конце девушка натерла плавленые сырки, нарезала укроп и добавила их к блюду.

Приготовление блюда

Тушеный картофель за 150 грн

В результате ужин получился сытным, бюджетным, и этой порции действительно достаточно на двоих. А главное — в запланированные 150 гривен девушка уложилась, еще и оставила 5,51 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка устроила бюджетный эксперимент и приготовила ужин за 20 гривен.