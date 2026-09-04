Українські чоловіки шаленіють від цих парфумів: один із бестселерів зараз можна купити за копійки

Українці змінили парфумерного фаворита

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У чоловічій парфумерії є аромати, які роками не виходять із фаворитів. Але цього року один із них несподівано поступився першим місцем конкуренту — і саме цей аромат зараз можна придбати зі знижкою майже 50%.

Як розповіли "Телеграфу" у BROCARD, у 2025 році найбільше українці купували Dior Sauvage, тоді як Montblanc Explorer посів друге місце. Проте за підсумками першого півріччя 2026 року ситуація змінилася: Explorer очолив рейтинг продажів, а Sauvage опинився другим. "Телеграф" розповість, чим приваблюють покупців ці два аромати та який із них зараз вигідніше придбати.

Dior Sauvage — аромат, який роками залишається впізнаваним

Dior Sauvage — один із найвідоміших чоловічих ароматів французького дому Dior. Перша версія композиції, Sauvage Eau de Toilette, вийшла у 2015 році. Її автором став тодішній парфумер Dior Франсуа Демаші.

У 2018 році бренд представив Sauvage Eau de Parfum — більш насичену версію оригінальної композиції. На старті аромат вирізняється свіжістю калабрійського бергамоту, а далі розкривається пряними та деревними відтінками. Важливу роль у композиції відіграють амброксан і ванільний акорд.

Сам Dior описує Sauvage Eau de Parfum як свіжу композицію з бергамотом і ванільним акордом. У порівнянні з туалетною водою парфумована версія має більш тепле та округле звучання.

Sauvage входить до лінійки ароматів Dior, яка з моменту запуску отримала кілька концентрацій і варіацій. Серед них — Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum та інші версії.

У каталозі BROCARD ціна Dior Sauvage Eau de Parfum залежить від об'єму флакона та актуальних акцій магазину. Флакон 100 мл зараз можна придбати за 7 185 грн.

Dior Sauvage

Montblanc Explorer — деревний аромат із шкіряними акцентами

Montblanc Explorer має інший характер. Це деревно-ароматичний чоловічий парфум із шкіряними та пряними відтінками. Бренд пов'язує композицію з темами подорожей, пригод і відкриття нових місць.

На старті Explorer розкривається бергамотом, рожевим перцем і мускатною шавлією. У серці композиції звучать пачулі та Ambrofix, а в базі — ветивер, шкіра та кедр.

Саме поєднання свіжих цитрусових, деревних і шкіряних акордів формує характерний для Explorer аромат — менш солодкий і більш сухий порівняно з деякими популярними чоловічими композиціями.

Montblanc Explorer випускається в різних об'ємах, а його вартість залежить від конкретного формату та поточних пропозицій продавця. У BROCARD Версія 100 мл зараз коштує 3 174,10 замість 6 104 грн.

Montblanc Explorer

Обидва аромати мають спільні бергамотові та деревні мотиви, однак звучать по-різному. Dior Sauvage Eau de Parfum робить акцент на свіжості, пряно-амбровому звучанні та ванільному акорді, тоді як Montblanc Explorer поєднує цитрусову свіжість із ветивером, пачулі, шкірою та деревними нотами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які легендарні аромати зараз в тренді в Україні.