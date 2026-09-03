Укр

"Зрада" не уродила: в соцсетях жестко ответили на критику школьных обедов и показали еду школьников (фото)

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Автор
Школьный год начался со скандала
Школьный год начался со скандала. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Судя по этим фотографиям, со школьным питанием в Украине все хорошо

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В Threads набирает обороты обсуждение качества школьного питания в Украине. Одна из пользовательниц обнародовала фото якобы из столовой школы №9 в Черновцах. Там, по ее словам, детям принесли на обед целую сырую морковь с хлебом и запеканку.

Автор сообщения сопроводила фотографию комментарием, в котором прямо обвинила власть в хищении миллиардов гривен и "имитации социальной защиты".

Сообщение быстро приобрело популярность

Впрочем, ожидаемую поддержку в комментариях она так и не получила. Другие мамы наоборот начали показывать фото школьных обедов своих детей, опровергая ее слова о якобы системности и массовости этой проблемы.

Блюда выглядят действительно аппетитно
По словам родителей, детей кормят хорошо
Порции большие, а блюда разнообразные

Многие комментаторы возмутились из-за таких упреков и посоветовали автору искать виновных не в системе школьного питания в целом, а в исполнителях на местах.

Некоторые даже в шутку предложили для полного абсурда тегнуть в сообщении Евгения Клопотенко, разрабатывавшего школьное меню.

В этот раз "зрада" не прошла

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", питание в школах теперь бесплатное: что входит в меню обеда.

Теги:
#Школа #Школьные обеды #Харчування