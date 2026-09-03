"Зрада" не вродила: у соцмережах жорстко відповіли на критику шкільних обідів і показали їжу школярів (фото)

Судячи з цих світлин, зі шкільним харчуванням в Україні все гаразд

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У Threads набирає обертів обговорення якості шкільного харчування в Україні. Одна з користувачок оприлюднила фото буцімто зі столової школи №9 у Чернівцях. Там, за її словами, дітям принесли на обід цілу сиру моркву з хлібом і запіканкою.

Авторка допису супроводила світлину коментарем, в якому прямо звинуватила владу у розкраданні мільярдів гривень і "імітації соціального захисту".

Допис швидко набрав популярності

Втім, очікуваної підтримки у коментарях вона так і не отримала. Натомість, інші мами навпаки почали показувати фото шкільних обідів своїх дітей, спростовуючи її слова про буцімто системність і масовість цієї проблеми.

Страви виглядають дійсно апетитно

За словами батьків, дітей годують добре

Порції великі, а страви різноманітні

Багато коментаторів обурились через такі закиди і порадили авторці шукати винних не у системі шкільного харчування загалом, а у виконавцях на місцях.

Дехто навіть жартома запропонував для повного абсурду тегнути в дописі Євгена Клопотенка, який розробляв шкільне меню.

Цього разу "зрада" не пройшла

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", харчування у школах тепер безкоштовне: що входить у меню обіду.