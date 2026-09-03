"Зрада" не вродила: у соцмережах жорстко відповіли на критику шкільних обідів і показали їжу школярів (фото)
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Судячи з цих світлин, зі шкільним харчуванням в Україні все гаразд
У Threads набирає обертів обговорення якості шкільного харчування в Україні. Одна з користувачок оприлюднила фото буцімто зі столової школи №9 у Чернівцях. Там, за її словами, дітям принесли на обід цілу сиру моркву з хлібом і запіканкою.
Авторка допису супроводила світлину коментарем, в якому прямо звинуватила владу у розкраданні мільярдів гривень і "імітації соціального захисту".
Втім, очікуваної підтримки у коментарях вона так і не отримала. Натомість, інші мами навпаки почали показувати фото шкільних обідів своїх дітей, спростовуючи її слова про буцімто системність і масовість цієї проблеми.
Багато коментаторів обурились через такі закиди і порадили авторці шукати винних не у системі шкільного харчування загалом, а у виконавцях на місцях.
Дехто навіть жартома запропонував для повного абсурду тегнути в дописі Євгена Клопотенка, який розробляв шкільне меню.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", харчування у школах тепер безкоштовне: що входить у меню обіду.