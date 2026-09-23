Возможно ли в Украине отключение всего интернета из-за ударов РФ: в Раде ответили

Отдельные сервисы могут временно стать недоступными

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Россия направляет свои удары на крупных операторов связи и дата-центры. В связи с этим возникает логичный вопрос — может ли в Украине произойти масштабное отключение интернета.

Ответ в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" дал народный депутат Александр Федиенко. По его словам, исключать проблемы с доступом к отдельным сервисам нельзя. Но в то же время следует понимать, что Украина – одна страна в мире, которая имеет наиболее разветвленную сеть интернет.

"Враг сейчас пытается бить по крупным операторам связи. Но за счет того, что у нас большая концентрация малого и среднего бизнеса, я думаю, что с интернетом, по крайней мере в Украине, точно все будет нормально", — отметил он.

При этом, в случае повреждения дата-центров украинцы таки могут столкнуться с временной недоступностью некоторых онлайн-сервисов. Но речь в данном случае не идет о полном исчезновении интернета в стране.

"Сейчас мы живем в то время, когда есть облачные решения, когда есть резервы, копирование. Конечно, я не исключаю, что на какой-то промежуток времени что-то может исчезать с сервисов, я не говорю "про весь интернет", а говорю о сервисах. Но, в принципе, государственные инфраструктуры еще в начале войны сделали достаточно огромное разветвление инструктуры, и бекапные решения пробили, есть многое и за границей… То есть кинетическими ударами разрушить инфраструктуру, мне кажется, это невозможно", — объясняет собеседник.

Он добавил, что государственные сервисы однозначно не будут пропадать, а военные и вовсе не зависят от гражданского интернета, поскольку у них отдельные сети. Поэтому отдельные проблемы с доступом к гражданским онлайн-сервисам не должны напрямую повлиять на работу военной инфраструктуры.

Александр Федиенко / Facebook

Ситуация с интернетом

После очередных обстрелов в Киеве произошел сбой в работе сразу нескольких провайдеров. Об этом пишет Sud.ua.

К примеру, провайдер "Павутина" сообщил о масштабной аварии после российского обстрела, в результате которого были повреждены дата-центры. В связи с этим часть пользователей может остаться без связи. Однако специалисты делают все возможное, чтобы исправить ситуацию в ближайшее время.

Пост "Павутини" в Telegram

Пост "Павутини" в Telegram

В UTELS также сказали о повреждении дата-центра в Киеве, где размещено основное оборудование провайдера. Оно обесточено, из-за чего возможны перебои в работе сети и отсутствие услуг у части абонентов.

Пост UTELS в Telegram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Путин нацелился на "Укрнафту" и будет ли топливный кризис.