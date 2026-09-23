Украина согласилась на прекращение огня: какие страны призвали Россию прекратить войну

Россия вряд ли прислушивается к призывам мирового сообщества

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Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в войне с РФ. Члены Организации объединенных наций призвали Россию сделать наконец-то то же самое.

Об этом идет речь в совместном заявлении стран-членов ООН, передает МИД Украины. Страны призвали агрессора пойти на деэскалационные шаги.

Отмечается, что еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. От РФ требуются такие же шаги.

"Призываем Россию наконец-то сделать то же самое", – подчеркивается в заявлении 51 страны-члена ООН.

Совместное заявление стран-членов ООН. Фото МИД Украины

Кроме того, в ООН призвали Москву немедленно вернуть в Украину всех "произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных" украинских гражданских лиц. Отдельно речь шла о детях.

"Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", — говорится в заявлении.

Также, среди прочего, страны поддержали усилия по достижению договоренности о перемирии на Черном море, чтобы гарантировать свободу судоходства. Это было сказано на фоне неизменных ударов РФ по торговым судам.

"Россия пытается перекрыть украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность", — отмечается в заявлении.

Какие страны подписали заявление?

Как сообщалось, заявление о прекращении огня подписала 51 страна-член ООН. Среди них большинство стран Европы и другие представители цивилизованного мира, в частности:

Великобритания,

Франция,

Германия,

Канада,

страны Балтии,

страны Скандинавии,

Польша,

Грузия,

Молдова,

Австралия,

Канада,

Коста-Рика,

Гондурас,

Израиль,

Япония,

Новая Зеландия,

Панама,

Южная Корея и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Западе сделали прогноз по войне.