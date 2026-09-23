Деруны получатся вкуснее, чем у мамы. Что добавить к картофелю для хрустящей корочки
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С этим ингредиентом деруны не размокают даже после остывания
Деруны — одно из самых вкусных и любимых многими блюд украинской кухни. Их готовят из простых продуктов, но результат во многом зависит от того, насколько правильно подготовлено картофельное тесто. Чтобы деруны хорошо подрумянились, получили хрустящую корочку и при этом не впитывали лишнее масло, есть один простой кулинарный прием.
"Телеграф" рассказывает, что советуют добавлять к картофелю, чтобы деруны не были сильно жирными и не размокали.
Часто в картофельное тесто добавляют пшеничную муку. Но из-за глютенатекстура становится тягучей. Кроме того, мука впитывает большое количество растительного масла со сковороды во время жарки.
Что добавить в тесто для хрустящих дерунов
Замените обычную муку на рисовую. Достаточно всего двух полных столовых ложек на килограмм картофеля. Рисовая мука не содержит глютена и действует иначе. При жарке она моментально связывает влагу на поверхности. Эта хрустящая корочка не дает маслу проникать внутрь дерунов. Они получаются легкими, золотистыми и долго остаются хрустящими даже в холодном виде.
Также не забывайте, что натертую картофельную массу нужно хорошо отжать через сито, но сок выливать нельзя. Подождите пять минут, пока на дне миски осядет белый осадок — это чистый картофельный крахмал. Слейте воду, а крахмал верните в тесто. Жарьте деруны в хорошо разогретом масле, делая их тонкими, чтобы они пропеклись равномерно.
Также узнайте, что лучше добавлять в холодец, чтобы он получался ароматным и золотистым.