Деруны получатся вкуснее, чем у мамы. Что добавить к картофелю для хрустящей корочки

С этим ингредиентом деруны не размокают даже после остывания

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Деруны — одно из самых вкусных и любимых многими блюд украинской кухни. Их готовят из простых продуктов, но результат во многом зависит от того, насколько правильно подготовлено картофельное тесто. Чтобы деруны хорошо подрумянились, получили хрустящую корочку и при этом не впитывали лишнее масло, есть один простой кулинарный прием.

"Телеграф" рассказывает, что советуют добавлять к картофелю, чтобы деруны не были сильно жирными и не размокали.

Часто в картофельное тесто добавляют пшеничную муку. Но из-за глютенатекстура становится тягучей. Кроме того, мука впитывает большое количество растительного масла со сковороды во время жарки.

Что добавить в тесто для хрустящих дерунов

Замените обычную муку на рисовую. Достаточно всего двух полных столовых ложек на килограмм картофеля. Рисовая мука не содержит глютена и действует иначе. При жарке она моментально связывает влагу на поверхности. Эта хрустящая корочка не дает маслу проникать внутрь дерунов. Они получаются легкими, золотистыми и долго остаются хрустящими даже в холодном виде.

Деруны. Фото сгенерировано ИИ

Также не забывайте, что натертую картофельную массу нужно хорошо отжать через сито, но сок выливать нельзя. Подождите пять минут, пока на дне миски осядет белый осадок — это чистый картофельный крахмал. Слейте воду, а крахмал верните в тесто. Жарьте деруны в хорошо разогретом масле, делая их тонкими, чтобы они пропеклись равномерно.

Также узнайте, что лучше добавлять в холодец, чтобы он получался ароматным и золотистым.