Умер Сергей Соседов, который был судьей украинского "Х-Фактора": известна причина смерти

Ему было 58 лет

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В сети появилась информация о смерти российского музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Он скончался 23 сентября в Нерюнгри (Якутия), где находился на гастролях.

Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва". Также эту информацию в соцсетях подтвердил ведущий Вадим Такменев. Он рассказал, что Соседов скончался утром, 23 сентября.

Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона "ВИА Суперстар". Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. написал Вадим Такменев

По предварительной информации, Соседов упал с лестницы и ударился головой, а произошло это якобы из-за оторвавшегося тромба. Очевидцы вызвали скорую, в больнице во время операции он умер. Ранее критик жаловался на плохое самочувствие, у него давно были проблемы с сердцем.

Отметим, что Сергей Соседов получил широкую известность в конце 1990-х годов. Тогда он стал участником телевизионной программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6. Журналист также известен как музыкальный критик и участник телевизионных проектов. В частности, он был известен украинским зрителям, как судья шести сезонов шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ. Также он участвовал в проекте "Танцы со звездами".

Что Соседов говорил о войне в Украине?

Критик был ярым путинистом, несмотря на свою работу в Украине и признания в любви к Киеву. После 2014 года Соседов поддержал аннексию Крыма Россией, заявив, что полуостров исторически должен принадлежать РФ. За эти высказывания в 2017 году его внесли в базу "Миротворец".

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Соседов полностью поддержал действия российских властей и стал транслировать российскую пропаганду. В частности, он заявлял, что Украина якобы "стала плацдармом США и Запада против России" и управляется извне. Также он утверждал, что в Украине действует "неонацистская пропаганда", оправдывал действия РФ тезисами о том, что "Украина при поддержке НАТО и США сама готовилась напасть на Россию".

В январе 2023 года Соседов был внесен в санкционный список Украины за публичную поддержку агрессии РФ и распространение пропагандистских нарративов.

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