Где в Украине лучше пережить зиму: ИИ назвал города с наименьшими рисками

Где меньше рисков и проблем с энергетикой

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Зима 2026–2027 годов в Украине, согласно предварительным прогнозам, может быть теплее средней. Однако в нынешних условиях температура — далеко не единственный фактор, который стоит учитывать: гораздо важнее остаются риск ударов по энергетике, перебои со светом, отоплением и водой, а также удаленность от зон боевых действий.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, какие города Украины стоит рассматривать для зимовки с учетом этих рисков.

Ужгород

Первым в таком списке оказывается Ужгород. Он расположен на самом западе Украины, далеко от фронта, а зима здесь обычно мягче, чем в центральных и восточных областях.

При этом Ужгород — не маленький городок, где придется отказываться от привычных удобств. Здесь есть больницы, магазины, транспорт, кафе и все основные сервисы, а до границы с ЕС — совсем недалеко. В случае резкого ухудшения ситуации это также дает больше возможностей для выезда.

Еще одно преимущество — размер города. Ужгород значительно компактнее Киева или Львова, поэтому для человека, который хочет провести зиму подальше от фронта, но не ехать в совсем небольшой населенный пункт, это может быть удобным компромиссом.

Конечно, назвать Ужгород полностью безопасным нельзя. Российские атаки не ограничиваются прифронтовыми областями, а критическая инфраструктура остается потенциальной целью по всей Украине.

Ужгород

Мукачево

Мукачево имеет примерно те же преимущества, что и Ужгород. Оно также расположено на западе страны, далеко от линии фронта, а климат Закарпатья в целом более благоприятен для тех, кто хочет пережить зиму без сильных морозов.

Главное отличие — масштаб. Мукачево компактнее, поэтому здесь меньше возможностей крупного областного центра, но для спокойной жизни это может быть не таким уж существенным минусом.

Мукачево

Черновцы

Черновцы — еще один вариант, который привлекает внимание именно своим расположением. Город находится относительно далеко от фронта, имеет более мягкий климат и при этом расположен недалеко от Румынии.

При этом Черновцы остаются достаточно крупным городом с развитой инфраструктурой. Поэтому здесь можно получить преимущества западного региона, не отказываясь от возможностей областного центра.

Черновцы

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск также остается среди городов, которые стоит рассматривать для зимовки. Его главные преимущества — расположение на западе Украины, развитая инфраструктура, медицина и транспортное сообщение.

В то же время город значительно больше Ужгорода или Мукачево. Это означает больше возможностей для жителей, но одновременно и большую зависимость от стабильной работы городской и энергетической инфраструктуры.

Львов

Львов также остается среди городов, которые можно рассматривать для зимовки. Его главное преимущество — сочетание расположения на западе страны с возможностями крупного города: здесь есть мощная медицина, развитый транспорт, много магазинов и сервисов, а до Польши — относительно недалеко.

В то же время именно масштаб Львова создает дополнительные риски. Город является важным транспортным и инфраструктурным центром, поэтому его нельзя оценивать только по расстоянию до фронта. При выборе жилья стоит также обращать внимание на район и то, какие важные инфраструктурные объекты расположены рядом.

Львов

Где зимовать будет сложнее

В то же время не все крупные города одинаково подходят для зимовки.

Киев — не из-за погоды. Зима в столице может быть вполне нормальной, а вот ее масштаб и значение для страны создают другую проблему. Массированные удары по энергетике могут оставить без света, тепла и воды сразу большие районы, поэтому город уже готовят к возможным перебоям зимой.

В Одессе главный плюс — мягкий климат. Но теплая зима не отменяет военных рисков: Одесская область уже подвергалась ударам по энергетическим объектам, из-за чего перебои со светом и другими коммунальными услугами также остаются возможными.

Винница, Хмельницкий и Тернополь расположены далеко от фронта, поэтому их тоже можно рассматривать. Однако они находятся ближе к центральной части страны, чем Ужгород или Черновцы, а на их территории есть важные объекты, которые могут представлять интерес для российских атак.

Днепр, Запорожье, Харьков, Сумы и Чернигов имеют значительно более высокие военные риски, поэтому для зимовки их стоит рассматривать уже с учетом возможной нестабильной работы критической инфраструктуры. На необходимости усиленной подготовки к отопительному сезону в таких регионах отдельно отмечало Министерство развития общин и территорий.

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