Зеленский сменил риторику в ООН: главные отличия нового выступления президента

Главные тезисы Зеленского из выступления в ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Россия стремится оккупировать Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города. Он также привел данные о российских потерях в 2026 году, рассказал об участии Северной Кореи в войне и объяснил, почему Украина наносит удары по нефтяной промышленности РФ.

"Телеграф" расскажет, что именно сказал президент и чем его нынешняя речь отличается от предыдущих выступлений на Генеральной ассамблее ООН.

Главные заявления Зеленского

Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города. По его словам, Москва не отказалась от намерения продолжать агрессию и расширять оккупированные территории.

Отдельно президент привел данные о потерях российской армии. По его словам, с января по август 2026 года Россия потеряла 248 964 военнослужащих.

При этом российские войска за этот период захватили чуть более 1000 квадратных километров украинской территории. Зеленский отметил, что значительную часть этих территорий Украина уже освободила.

По подсчетам президента, в 2026 году за каждый захваченный Россией квадратный километр она теряла в среднем 248 военнослужащих.

Еще одним важным пунктом выступления стала Северная Корея. Зеленский заявил, что КНДР направила свои войска в Россию для усиления ее армии, а сама война позволяет Пхеньяну развивать военные возможности, в частности в сфере баллистических ракет и беспилотников.

Отдельно президент объяснил украинские удары по российской нефтяной промышленности. По его словам, цель таких атак — не сама нефть, бензин, дизельное топливо или порты, а сокращение возможностей России финансировать войну.

При этом он подчеркнул, что украинцы не выбирали эту войну. По словам президента, из-за постоянных разговоров об оружии, обороне и военных потребностях может казаться, что Украина сосредоточена только на войне, хотя на самом деле речь идет о вынужденной реакции на российскую агрессию.

Выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН

Что изменилось в риторике Зеленского

1. Не просто потери России, а цена ее продвижения

В предыдущих выступлениях Зеленский много говорил о последствиях войны для Украины и мира. На этот раз он фактически предложил посмотреть на войну глазами самой России — сколько ресурсов Москва тратит ради каждого нового километра.

Это важный сигнал для партнеров: российское продвижение имеет очень высокую цену, а поддержка Украины позволяет повышать эту цену и постепенно истощать военный потенциал РФ.

2. КНДР — уже не просто "поставщик" для России

Ранее, говоря о помощи Москве, Зеленский акцентировал внимание на оружии и беспилотниках, которые Россия получает от своих партнеров.

Теперь он показывает другую сторону этого процесса. Россия не просто получает помощь — сама война становится площадкой, на которой ее партнеры получают опыт и развивают собственное вооружение. На примере КНДР президент показывает, что речь идет уже не только о поддержке России, но и о том, какие военные возможности получают ее союзники в результате войны.

3. Зачем Украина бьет по нефтяной отрасли

Экономическое давление на Россию было частью риторики Зеленского и раньше. Но на этот раз президент четче объяснил, как именно оно связано с войной и дипломатией.

Украина рассматривает российскую нефтяную отрасль как один из источников, обеспечивающих Москву ресурсами для продолжения боевых действий. Поэтому удары по ней — это способ сократить финансовые возможности России и ослабить ее способность вести войну.

4. Переговоры зависят от давления на Россию

В 2024 году Зеленский говорил о Плане победы и условиях будущего мира, а в 2025-м все больше акцентировал внимание на оружии, санкциях и необходимости усиливать давление на Москву.

В нынешней речи президент фактически поставил под сомнение дипломатию без одновременного экономического и военного давления на Россию. Его аргумент прост: пока Москва располагает достаточными деньгами и ресурсами для ведения войны, она может позволить себе продолжать боевые действия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем закончилась встреча Трампа и Зеленского.