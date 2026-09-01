Питание в школах теперь бесплатное: что дают детям на обед (фото)

Детям приготовили полноценный обед

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С 1 сентября учащиеся всех государственных школ с 1 по 12 классы будут получать бесплатное питание. Размер финансирования обедов зависит от возраста ребенка.

"Телеграф" узнал, что именно давали в одной из школ в Днепре. Как оказалось, учащимся 7 класса в первый учебный день предоставили полноценное меню, в которое вошли:

Плов

Квашенная капуста

Яичная запеканка

Горох

Клубничный йогурт

Яблоки

Еда для школьников подавалась в специальных контейнерах, которые разделены сразу для нескольких позиций.

Бесплатный обед в школе Днепра. Фото: "Телеграф"

Бесплатное питание в школах

С 1 сентября 2026 года все учащиеся 1–11 (12) классов коммунальных школ по всей Украине, которые учатся очно или в смешанном формате, получат бесплатное горячее питание за счет государственной субвенции. Это примерно 3 миллиона детей. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Размер финансирования зависит от возраста ребенка. К примеру, на питание ученика начальной школы предусмотрено 50 грн в день. Распределяют средства с учетом количества учащихся, учебных дней и посещаемости. 60 гривен в день — для учеников базового и профильного среднего образования.

На обеспечение программы в сентябре-ноябре 2026 года государство дополнительно направит более 7,4 миллиарда гривен субвенции. Средства получат местные бюджеты для организации бесплатного одноразового питания учащихся.

Ниже приводим примеры стоимости питания для школ в некоторых областях ранее:

Сколько раньше стоило питание в некоторых школах. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обходится государственный детский сад украинским родителям.