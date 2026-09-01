Питание в школах теперь бесплатное: что дают детям на обед (фото)
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Детям приготовили полноценный обед
С 1 сентября учащиеся всех государственных школ с 1 по 12 классы будут получать бесплатное питание. Размер финансирования обедов зависит от возраста ребенка.
"Телеграф" узнал, что именно давали в одной из школ в Днепре. Как оказалось, учащимся 7 класса в первый учебный день предоставили полноценное меню, в которое вошли:
- Плов
- Квашенная капуста
- Яичная запеканка
- Горох
- Клубничный йогурт
- Яблоки
Еда для школьников подавалась в специальных контейнерах, которые разделены сразу для нескольких позиций.
Бесплатное питание в школах
С 1 сентября 2026 года все учащиеся 1–11 (12) классов коммунальных школ по всей Украине, которые учатся очно или в смешанном формате, получат бесплатное горячее питание за счет государственной субвенции. Это примерно 3 миллиона детей. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.
Размер финансирования зависит от возраста ребенка. К примеру, на питание ученика начальной школы предусмотрено 50 грн в день. Распределяют средства с учетом количества учащихся, учебных дней и посещаемости. 60 гривен в день — для учеников базового и профильного среднего образования.
На обеспечение программы в сентябре-ноябре 2026 года государство дополнительно направит более 7,4 миллиарда гривен субвенции. Средства получат местные бюджеты для организации бесплатного одноразового питания учащихся.
Ниже приводим примеры стоимости питания для школ в некоторых областях ранее:
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обходится государственный детский сад украинским родителям.