Не хочет быть рядом с Трампом после слухов об измене? Мелания все реже появляется на публике

Первая леди США удивила публику своей реакцией на слова мужа

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Информация о супружеских проблемах Мелании и Доналда Трампов, на фоне слухов о возможном романе последнего с помощницей, приобретает все больше подтверждений. В частности, первая леди США почти не появляется на публике вместе с мужем и выглядит "несчастной".

В сети Х обнародована видеозапись, на которой хорошо видно отношение Мелании к мужу. Ее эмоции сказали об их отношениях больше, чем любые слова.

Первая леди присутствовала на обращении Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и один момент привлек внимание людей, поскольку, по их мнению, он показывает, насколько "скучно" и "неудобно" она чувствует себя на таких мероприятиях. Этот эпизод произошел на фоне распространения слухов о возможных близких отношениях Трампа с его доверенной помощницей Натали Харп. Даже дошло до того, что в обществе начали обсуждать, почему ее видят с Трампом чаще, чем его супругу Меланию.

Дональд Трамп и Натали Харп якобы целуются на поле для гольфа. Фото Х

Во время выступления Трамп с трибуны спросил: "Где наша первая леди?" После короткой паузы он продолжил: "Она где-то здесь".

Затем камера показывает, как Мелания улыбается мужу в ответ, а через мгновение улыбка меняется на холодное и презрительное выражение ее лица.

Trump: Where is our First Lady? She’s around here some place. Melania: 👋 https://t.co/vw7Je02SHE — Acyn (@Acyn) September 22, 2026

Этот момент не прошел мимо внимания публики. Люди начали активно обсуждать такое поведение и почему первая леди США выглядела столь "безэмоциональной".

Некоторые считают, что Трамп "заплатил" жене, чтобы она появилась и улыбнулась на публике. Также люди отмечают, что она "выглядит несчастной" и "не хочет быть рядом с ним", вероятно, имея в виду Дональда Трампа. Однако некоторые люди поддержали Меланию, отметив, что она "ведет себя достойно".

Мелания Трампа в ООН. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рядом с Дональдом Трампом заметили яркую фигуристую блондинку, которая годится ему в внучки.