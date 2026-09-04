В "АТБ" с домашним любимцем: что позволено, а за что могут сделать замечания

Владелец должен обеспечить контроль за поведением любимца

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Посетители могут приходить в магазин "АТБ" вместе с домашними животными, однако для этого нужно соблюдать установленные правила. Они предусматривают контроль за поведением любимца и обеспечивают безопасность людей и животных в торговом зале.

Также владелец должен следить за соблюдением санитарных требований при нахождении в магазине. Так что перед походом за покупками следует знать, какие именно условия действуют для владельцев животных, подробнее о которых написал "Телеграф".

Во время пребывания в торговом зале животное следует держать на руках или перевозить в специальном контейнере. Если это невозможно, владелец должен обеспечить надлежащий контроль над животным с помощью поводка, намордника или другого соответствующего средства.

Важно, чтобы животное не представляло опасности для покупателей, работников магазина или других животных. За соблюдение санитарно-гигиенических требований во время пребывания в магазине отвечает владелец.

Также животных нельзя сажать в торговые тележки или корзины "АТБ". Владелец должен следить, чтобы животное не контактировало с этим инвентарем.

Отдельные правила действуют для людей, которые пользуются собаками-поводырями или другими вспомогательными животными. На них указанные ограничения не распространяются, если присутствие животного необходимо для обеспечения возможности передвижения в соответствии с законодательством.

Правила для владельцев животных в "АТБ". Фото: сгенерированное ИИ, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что кассиров в "АТБ" наказывают за медленную работу.