В "АТБ" із домашнім улюбленцем: що дозволено, а за що можуть зробити зауваження

Власник має забезпечити контроль за поведінкою улюбленця

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Відвідувачі можуть приходити до магазинів "АТБ" разом із домашніми тваринами, однак для цього потрібно дотримуватися встановлених правил. Вони передбачають контроль за поведінкою улюбленця та мають забезпечувати безпеку людей і тварин у торговельній залі.

Також власник має стежити за дотриманням санітарних вимог під час перебування в магазині. Тож перед походом за покупками варто знати, які саме умови діють для власників тварин, детальніше про які написав "Телеграф".

Під час перебування в торговельній залі тварину потрібно тримати на руках або перевозити у спеціальному контейнері. Якщо це неможливо, власник має забезпечити належний контроль за твариною за допомогою повідця, намордника чи іншого відповідного засобу.

Важливо, щоб тварина не становила небезпеки для покупців, працівників магазину чи інших тварин. За дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перебування у магазині відповідає власник.

Також тварин не можна садити у торговельні візки чи кошики "АТБ". Власник має стежити, щоб тварина не контактувала з цим інвентарем.

Окремі правила діють для людей, які користуються собаками-поводирями або іншими допоміжними тваринами. На них зазначені обмеження не поширюються, якщо присутність тварини необхідна для забезпечення можливості пересування відповідно до законодавства.

Правила для власників тварин в "АТБ". Фото: згенероване ШІ, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що касирів в "АТБ" карають за повільну роботу.