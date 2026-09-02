Если в кассе обнаружилась недостача: кого в "АТБ" заставят платить

Кто отвечает за ошибку кассира и компенсирует ущерб

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Ошибка кассира во время расчета может обернуться для него не только неприятным разговором с руководством. В "АТБ" есть своя практика относительно недостачи, которая возникла из-за такой ошибки.

Из чьего кармана в итоге покрывают разницу и приходится ли сотруднику платить за ошибку собственными деньгами — "Телеграфу" рассказал сотрудник сети.

Кто покрывает недостачу

По словам сотрудника сети "АТБ", если кассир ошибся во время расчета и из-за этого возникла недостача, деньги могут взыскать непосредственно с него.

"Кассир сам кладет — из своего кармана", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Также "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" чаще всего пытаются украсть посетители. Этот список достаточно неожидан, во-первых, в нем нет алкоголя, а во-вторых, люди воруют не только для себя, но и для своих любимцев.

Ранее в службе поддержки сети "АТБ" объяснили "Телеграфу", что делать покупателю, если охранник "АТБ" обвинил в краже, которой не было.

Также в поддержке рассказали, что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя.