Кассиров в "АТБ" наказывают за медленную работу: сотрудник уточнил, как именно

От показателей работника зависит его итоговый доход

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В сети популярных украинских супермаркетов "АТБ" кассиры не получают штрафы за медленную скорость сканирования товаров. Но в то же время темп работы сотрудников может влиять на размер их премий.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник данной торговой сети. По его словам, речь не идет о денежных взысканиях с зарплаты работников магазинов.

"Нет, не штрафуют. Они просто не получают премию. То есть это не штраф", — отметил он.

Если кассир в "АТБ" претендует на более высокую заработную плату, ему необходимо качественнее и быстрее обслуживать клиентов. Далее от его показателей будет зависеть размер премии.

Таким образом, в торговой сети действует система мотивации сотрудников — не путем взыскания из зарплаты, а путем повышения премии.

К слову, в одном из своих материалов "Телеграф" указывал, что иногда процесс на кассе может затянуться, к примеру, когда кассир, вместо того чтобы один раз отсканировать всю упаковку товара, вынужден пропускать через сканер каждый продукт по отдельности.

Дело в том, что упаковка и отдельная банка или пачка могут иметь разные штрихкоды и учитываться как разные товарные позиции. Если штрихкод упаковки не сконфигурирован в кассовой системе как отдельная единица продажи, касса не сможет автоматически засчитать, например, 24 банки. Поэтому кассир вынужден сканировать каждую из них по отдельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" ответили, кого из посетителей могут пустить в служебный туалет.