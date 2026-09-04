Вы точно видели его у бабушки: этот маникюр снова стал трендом

Светлые ногти снова становятся популярным бьюти-трендом

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В 2026 году снова набирает популярность маникюр в стиле "бабушкиного шика". Его легко узнать по светлому покрытию с перламутровым или серебристым мерцанием.

Такой дизайн напоминает о моде прошлых десятилетий, когда подобные оттенки часто выбирали для повседневного маникюра. Теперь ретро-эффект снова стал актуальным и вернулся в современные бьюти-тренды, как написали в Vogue.

Особенность тренда – холодный белый оттенок с легким мерцанием. По эффекту он напоминает "глазированный пончик", но выглядит более белым и ледяным.

Бабушкин лак снова в моде. Фото: "Телеграф"

Сделать такой маникюр можно несколькими способами. Например, на прозрачное белое, молочное или абрикосовое основание наносят хромовую пудру, которая придает ногтям характерный блеск.

Еще один вариант – сразу использовать лак с мерцающими пигментами. Он проще для домашнего маникюра, ведь не нуждается в дополнительных средствах.

Если наносить покрытие самостоятельно, важно не производить слишком толстые слои. На светлом лаке неровности и полосы видно сильнее, поэтому лучше его наносить тонко и аккуратно.

Для насыщенного цвета можно сделать несколько тонких слоев. Если же хочется легкого перламутрового эффекта, достаточно одного-двух нанесений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета маникюра уже считаются немодными, ведь некоторые оттенки могут визуально напоминать "бабушкины" руки.