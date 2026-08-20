Эти ногти напоминают "бабушкины" руки: какие цвета больше не в тренде
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Какие цвета пришли на смену яркому маникюру
В 2026 году маникюр становится более сдержанным. На смену неоновым и слишком ярким оттенкам приходят нюдовые цвета, глубокие тона и минималистичный дизайн, который придает рукам более ухоженный и элегантный вид.
Тенденции этого года делают ставку на простоту. Бежевый, пыльно-розовый, молочный и оттенок слоновой кости остаются в числе актуальных вариантов, а фуксия, пастельная лаванда, светлая мята, неоновый оранжевый и розовый "жуйка" выходят из моды, как написали в "clara".
5 цветов ногтей, теряющих популярность в 2026 году
Фуксия
Насыщенный розовый оттенок уступает место более спокойным цветам. Вместо яркой фуксии стилисты советуют обратить внимание на полупрозрачные и нежные розовые оттенки.
Бледно-лавандовый
Пастельный фиолетовый больше напоминает о весеннем маникюре, поэтому в 2026 году его популярность снижается. Его заменяют глубокие сливовые и баклажанные оттенки.
Светлая мята
Нежный мятный тоже отходит от главных трендов. Если хочется зеленого маникюра, лучше выбрать насыщенные природные оттенки – лесной, оливковый или темно-зеленый.
Неоново-оранжевый
Яркий оранжевый традиционно ассоциируется с летом, но в этом сезоне его предлагают заменить более приглушенными тонами. Они легче смешиваются с одеждой и соответствуют общему тренду на минимализм.
Розовый "жвачка"
Еще один оттенок, теряющий актуальность, — сладкий розовый. Вместо него в 2026 году популярны более холодные розовые тона и более сдержанные оттенки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой "бабушкин" маникюр снова стал модным.