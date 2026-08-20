Эти ногти напоминают "бабушкины" руки: какие цвета больше не в тренде

Какие цвета пришли на смену яркому маникюру

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В 2026 году маникюр становится более сдержанным. На смену неоновым и слишком ярким оттенкам приходят нюдовые цвета, глубокие тона и минималистичный дизайн, который придает рукам более ухоженный и элегантный вид.

Тенденции этого года делают ставку на простоту. Бежевый, пыльно-розовый, молочный и оттенок слоновой кости остаются в числе актуальных вариантов, а фуксия, пастельная лаванда, светлая мята, неоновый оранжевый и розовый "жуйка" выходят из моды, как написали в "clara".

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Фуксия

Насыщенный розовый оттенок уступает место более спокойным цветам. Вместо яркой фуксии стилисты советуют обратить внимание на полупрозрачные и нежные розовые оттенки.

Бледно-лавандовый

Пастельный фиолетовый больше напоминает о весеннем маникюре, поэтому в 2026 году его популярность снижается. Его заменяют глубокие сливовые и баклажанные оттенки.

Светлая мята

Нежный мятный тоже отходит от главных трендов. Если хочется зеленого маникюра, лучше выбрать насыщенные природные оттенки – лесной, оливковый или темно-зеленый.

Неоново-оранжевый

Яркий оранжевый традиционно ассоциируется с летом, но в этом сезоне его предлагают заменить более приглушенными тонами. Они легче смешиваются с одеждой и соответствуют общему тренду на минимализм.

Розовый "жвачка"

Еще один оттенок, теряющий актуальность, — сладкий розовый. Вместо него в 2026 году популярны более холодные розовые тона и более сдержанные оттенки.

Яркий маникюр в стиле "бабушкиных" времен. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой "бабушкин" маникюр снова стал модным.