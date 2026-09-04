Ви точно бачили його у бабусі: цей манікюр знову став трендом

Світлі нігті знову стають популярним б'юті-трендом

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У 2026 році знову набирає популярності манікюр у стилі "бабусиного шику". Його легко впізнати за світлим покриттям із перламутровим або сріблястим мерехтінням.

Такий дизайн нагадує про моду минулих десятиліть, коли подібні відтінки часто обирали для повсякденного манікюру. Тепер ретро-ефект знову став актуальним і повернувся у сучасні б'юті-тренди, як написали в "Vogue".

Особливість тренду — холодний білий відтінок із легким мерехтінням. За ефектом він нагадує "глазурований пончик", але виглядає більш білим і крижаним.

Бабусин лак знову в моді. Фото: "Телеграф"

Зробити такий манікюр можна кількома способами. Наприклад, на прозору білу, молочну або абрикосову основу наносять хромову пудру, яка додає нігтям характерного блиску.

Ще один варіант — одразу використати лак із мерехтливими пігментами. Він простіший для домашнього манікюру, адже не потребує додаткових засобів.

Якщо наносити покриття самостійно, важливо не робити надто товсті шари. На світлому лаку нерівності та смуги видно сильніше, тому краще наносити його тонко й акуратно.

Для більш насиченого кольору можна зробити кілька тонких шарів. Якщо ж хочеться легкого перламутрового ефекту, достатньо одного-двох нанесень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кольори манікюру вже вважаються немодними, адже деякі відтінки можуть візуально нагадувати "бабусині" руки.