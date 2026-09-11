Лимонов там и близко нет: из чего на самом деле делают лимонную кислоту
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Раньше пищевую добавку действительно делали из цитрусов
Вопреки популярному заблуждению, белые кристаллы в пакетиках на вашей кухни уже больше века не имеют никакого отношения к лимонам. Выжать достаточное количество сока из цитрусовых для промышленного производства лимонной кислоты не целесообразно.
Около 99% всей лимонной кислоты (пищевой добавки E330) в мире получают с помощью промышленной биотехнологии — ферментации сахаров специальным микроскопическим грибком, сообщает "Телеграф".
Главный "производитель" — черная плесень
Ключевой участник процесса — плесневый грибок Aspergillus niger (аспергилл черный). Именно его используют для превращения углеводов в органическую кислоту.
Сырьевая база:
- Кукурузный или картофельный крахмал — основное сырье в Азии и США.
- Сахарная свёкла и тростник (патока/меласса) — популярный источник в Европе.
- Глюкозные и декстрозные сиропы — используются для получения продукта высшей степени очистки.
Как устроено производство
- Подготовка среды: Сахаросодержащее сырье смешивают с водой и питательными минералами.
- Ферментация: В растворы добавляют штаммы Aspergillus niger. Грибок активно поглощает сахар и в процессе метаболизма выделяет лимонную кислоту в жидкую среду.
- Фильтрация: Жидкость отделяют от биомассы самого грибка.
- Очистка и кристаллизация: Из раствора удаляют примеси, кислоту осаждают, высушивают и измельчают в привычный кристаллический порошок.
Почему отказались от настоящих лимонов?
До начала XX века лимонную кислоту действительно добывали из сока незрелых итальянских лимонов. Однако этот метод быстро показал свою неэффективность:
Готовая лимонная кислота, полученная биосинтезом, абсолютно идентична той, что содержится в фруктах — ее химическая формула C6H8O7 остаётся неизменной независимого от способа получения.
Отметим, хозяйки привыкли использовать лимонную кислоту в кулинарии. Однако, не все знают, что это средство также достаточно эффективно во время стирки.