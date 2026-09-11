Лимонов там и близко нет: из чего на самом деле делают лимонную кислоту

Раньше пищевую добавку действительно делали из цитрусов

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Вопреки популярному заблуждению, белые кристаллы в пакетиках на вашей кухни уже больше века не имеют никакого отношения к лимонам. Выжать достаточное количество сока из цитрусовых для промышленного производства лимонной кислоты не целесообразно.

Около 99% всей лимонной кислоты (пищевой добавки E330) в мире получают с помощью промышленной биотехнологии — ферментации сахаров специальным микроскопическим грибком, сообщает "Телеграф".

Главный "производитель" — черная плесень

Ключевой участник процесса — плесневый грибок Aspergillus niger (аспергилл черный). Именно его используют для превращения углеводов в органическую кислоту.

Сырьевая база:

Кукурузный или картофельный крахмал — основное сырье в Азии и США.

— основное сырье в Азии и США. Сахарная свёкла и тростник (патока/меласса) — популярный источник в Европе.

(патока/меласса) — популярный источник в Европе. Глюкозные и декстрозные сиропы — используются для получения продукта высшей степени очистки.

Как устроено производство

Подготовка среды: Сахаросодержащее сырье смешивают с водой и питательными минералами. Ферментация: В растворы добавляют штаммы Aspergillus niger. Грибок активно поглощает сахар и в процессе метаболизма выделяет лимонную кислоту в жидкую среду. Фильтрация: Жидкость отделяют от биомассы самого грибка. Очистка и кристаллизация: Из раствора удаляют примеси, кислоту осаждают, высушивают и измельчают в привычный кристаллический порошок.

Как делают лимонную кислоту/Инфографика: ИИ

Почему отказались от настоящих лимонов?

До начала XX века лимонную кислоту действительно добывали из сока незрелых итальянских лимонов. Однако этот метод быстро показал свою неэффективность:

Готовая лимонная кислота, полученная биосинтезом, абсолютно идентична той, что содержится в фруктах — ее химическая формула C6H8O7 остаётся неизменной независимого от способа получения.

Почему для производства лимонной кислоты отказались от настоящих лимонов?/Инфографика: ИИ

Как использовать лимонную кислоту в быту

Отметим, хозяйки привыкли использовать лимонную кислоту в кулинарии. Однако, не все знают, что это средство также достаточно эффективно во время стирки.