Лимонів там і близько немає: з чого насправді роблять лимонну кислоту

Раніше харчову добавку справді робили з цитрусів

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Попри популярну оману, білі кристали в пакетиках на вашій кухні вже більше століття не мають жодного відношення до лимонів. Витиснути достатньо соку з цитрусових для промислового виробництва лимонної кислоти нереально.

Близько 99% усієї лимонної кислоти (харчової добавки E330) у світі отримують за допомогою промислової біотехнології — ферментації цукрів спеціальним мікроскопічним грибком, повідомляє "Телеграф".

Головний "виробник" — чорна пліснява

Ключовим учасником процесу є пліснявий грибок Aspergillus niger (аспергілл чорний). Саме його використовують для перетворення вуглеводів на органічну кислоту.

Сировинна база:

Кукурудзяний або картопляний крохмаль — основна сировина в Азії та США.

— основна сировина в Азії та США. Цукровий буряк і тростина (патока/меляса) — популярне джерело в Європі.

(патока/меляса) — популярне джерело в Європі. Глюкозні та декстрозні сиропи – використовуються для отримання продукту вищого ступеня очищення.

Як влаштовано виробництво

Підготовка середовища: Сахаровмісну сировину змішують з водою та поживними мінералами. Ферментація: До розчинів додають штами Aspergillus niger. Грибок активно поглинає цукор і у процесі метаболізму виділяє лимонну кислоту у рідке середовище. Фільтрація: Рідину відокремлюють від біомаси грибка. Очищення та кристалізація: З розчину видаляють домішки, кислоту осаджують, висушують і подрібнюють у звичний кристалічний порошок.

Як роблять лимонну кислоту/Інфографіка: ШІ

Чому відмовилися від справжніх лимонів?

До початку XX століття лимонну кислоту справді робили із соку незрілих італійських лимонів. Однак цей метод швидко показав свою неефективність:

Готова лимонна кислота, отримана біосинтезом, абсолютно ідентична тій, що міститься у фруктах — її хімічна формула C6H8O7 залишається незмінною незалежно від способу отримання.

Чому для виробництва лимонної кислоти відмовилися від справжніх лимонів?/Інфографіка: ШІ

Як використовувати лимонну кислоту в побуті

Зазначимо, господині звикли використати лимонну кислоту в кулінарії. Однак, не всі знають, що цей засіб також досить ефективний під час прання.